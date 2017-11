Marcelino en 8 frases

Marcelino se volvió a sentar en el banquillo del Valencia para guiar una nueva victoria, esta vez frente al Zaragoza, tras no poder hacerlo frente al Barcelona debido a la sanción liguera que tiene pendiente.

Lo más importante seguramente era ver a los jugadores que no tienen tantos minutos.

Hay bastantes cosas positivas. Todas unidas, lo más importante desde mi punto de vista fue sin ninguna duda ver jugar a Rober otra vez y además metiendo un gol. Un chico que lo estaba haciendo muy bien, que tuvo la desgracia de encontrarse con una lesión que le dio bastantes problemas, con dos operaciones... Yo desde julio sé lo que trabajó este chico mañana y tarde. Este gol es recoger todo el trabajo y sufrimiento que llevaba acumulado. Se lo merece. Nos encontramos con futbolistas que tienen menos minutos pero que han demostrado que son competitivos, que tienen ambición por ganar y estoy francamente satisfecho. Si el equipo lleva esta dinámica es producto del trabajo y de la unión y la competitividad que hay en el vestuario. Lo hemos visto hoy en la forma de competir y en la forma de celebrar el gol con Rober.

Zaza ha jugado los 90 minutos, también contra el Barça... Sorprende por el riesgo de su rodilla. ¿Conviene que no pare y juegue todos los minutos posibles?

Es una decisión técnica, física y de consenso. Esta lesión la lleva desde hace mucho tiempo. Se puede lesionar jugando, subiendo o bajando unas escaleras o en un apoyo bajando de la cama. Entrena bien, quiere competir y creíamos que podía jugar hoy. Lo hablamos entre todos y así lo decidimos. Estamos muy satisfechos por su actitud, su trabajo y su rendimiento. Los futbolistas saben la alineación en la última charla previa al partido.

Juegue quien juegue y contra quien juegue, compite siempre

Es nuestra idea competir. Queremos competir, tener ambición, queremos intentar ganar, pondremos todos los medios para lograrlo. No puedo exigirles y obligarles a ganar pero sí a competir. Lo tienen interiorizado. Este equipo sale al campo, respeta al rival e intenta ser muy competitivo.

Se ha dicho que el club se plantearía operar a Zaza tras el partido del Barça. ¿Cuál es el plan?

Simo se va a operar cuando él y el médico decida. No cuando lo diga yo. Es un proceso normal, si se dice que se va a operar después del Barça tendrás que preguntarle a esa persona que lo dijo. No cabía esa posibilidad porque ya he explicado cual es el proceso.

¿Qué le ha parecido hoy Maksimovic?

Ha realizado un gran partido. Estos jugadores que entrenan al máximo nivel, con una actitud encomiable ponerse a jugar es difícil porque además hay muchos cambios. Estamos muy satisfechos y agradecidos. Esta plantilla nos demuestra que la dificultad para elegir aumenta. Le doy mi enhorabuena, tanto a él como al resto del equipo. Lo he hecho en el vestuario.

Ha acabado con un equipo muy joven.

Hemos confeccionado una plantilla que mezcla juventud y experiencia. El partido y la eliminatoria propiciaban esta situación. Tenemos que intentar marcarles un proceso. El devenir de su progresión y su rendimiento nos marcará el camino pero estamos muy satisfechos con todos.

¿A quién prefiere en la próxima ronda?

Da igual a quién quiero ver o no ver porque no puedo elegir la bola. Vamos al sorteo y intentaremos eliminar al rival que sea apoyados en nuestra afición. Aprovecho para darle las gracias a la afición por el esfuerzo que han hecho para venir hoy.

¿Santi Mina le hace a usted pensar mucho a la hora de decidir a qué delantero deja fuera del once?

Sí, pero no solo con los delanteros, sino también con otros futbolistas. A la hora de decidir intentas ser justo y siempre tienes la idea de que hay que sopesar y valorar cualquier decisión que tomes para beneficio del equipo y que nadie se sienta perjudicado. Por otro lado, si este equipo ofrece este rendimiento es por la competitividad, no solo en partidos como hoy sino también en cualquier entrenamiento.