Marcelino no se fía del Zaragoza

Marcelino no se fía ni un pelo del Zaragoza. Pese al 0-2 cosechado en el partido de ida disputado en La Romareda, el técnico asturiano no ha querido correr riesgos y ha conformado un once con algunos de los futbolistas de mayor influencia de su plantilla, como es el caso de Simone Zaza, que forma en la punta del ataque junto a Santi Mina, o Dani Parejo, que actuará en el eje de la medular junto con Maksimovic.

El once lo conforman: Jaume; Nacho Vidal, Vezo, Paulista, Lato; Maksimovic, Parejo, Nacho Gil, Andreas Pereira; Santi Mina y Zaza.

En la jornada del miércoles hubo dos grandes sorpresas en la Copa del Rey. El Athletic cayó contra el Formentera y la Real Sociedad con el Lleida. Los dos primeras sucumbieron en su estadio contra dos equipos de Segunda B. Marcelino quiere evitar otro sorpresón en Mestalla.