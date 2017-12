El vestuario del Valencia se indigna con Damián Suárez

El comportamiento del lateral derecho del Getafe, Damián Suárez, durante el partido no pasó desapercibido para el vestuario del Valencia. La actitud del uruguayo durante los noventa minutos cabreó a los de Marcelino García Toral. Del defensa azulón se habló y mucho a la finalización del partido en el Coliseum. Los jugadores del Valencia estaban indignados. Creen que rozó lo antideportivo y no entienden cómo acabó el partido sin ser expulsado por el colegiado catalán Medié Jiménez. El vestuario se marchó decepcionado con el árbitro, alucinó con las formas del futbolista charrúa y tomó nota para el partido de vuelta que se jugará a mediados de abril en Mestalla. Seguro que a muchos jugadores del Valencia no se les olvida.

Damián se empleó con excesiva dureza en muchas acciones del partido con la connivencia de un árbitro que ya había expulsado a Arambarri y no parecía dispuesto a dejar al Getafe con nueve. Al uruguayo solo le señalaron dos faltas, pero cometió más. Entre ellas dos agresiones claras a Andreas Pereira y José Luis Gayà. Las dos ´victimas´ de su banda. El lateral derecho del Getafe dio un manotazo en la cara al portugués dentro del área en la primera parte que debió ser penalti. Ya en la segunda mitad agredió a Gayà sin balón por medio. Lo sorprendente es que el uruguayo no vio la tarjeta amarilla hasta el minuto 89. Damián dio un empujón a Rodrigo Moreno y el Valencia explotó contra el uruguayo. Gabriel Paulista le cogió por el cuello y Santi Mina se encaró con él llevándose la amonestación del colegiado.

Damián Suárez es un fijo de Pepe Bordalás y empieza a ser un conocido de los delanteros de la Liga española. Su nombre está entre los quince jugadores de la competición que más faltas cometen. El defensa uruguayo es el décimotercero con 23 faltas. Lo curioso es que en el ´top 5´ de ese ranking hay dos futbolistas del Getafe: Markel Bergara es quinto con 29 faltas y el expulsado Mauro Arambarri segundo con 30. Cédric Bakambu es el primero con 36 faltas, Christian Stuani es el tercero con 30 y Casemiro, el cuarto con 29.

Al Getafe le señalaron el domingo 18 faltas durante el partido por las 11 del Valencia. Algo habitual a lo largo de esta temporada. Los de Pepe Bordalás son el equipo que más faltas cometen de todos los equipos de la Liga. Hasta la jornada 13 llevaban 231 por detrás del Girona (225), Leganés (222), Villarreal (149), Alavés (214), Sevilla (172) y Málaga (199).