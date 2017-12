"Respondí con respeto al Real Madrid, quien quiera ver otra cosa es su problema"

Marcelino García Toral asegura que está centrado en el presente y, de momento, no quiere pensar en el próximo mercado de fichajes. "estamos entusiasmados con la plantilla que tenemos, eso es el sentimiento que tenemos ahora el cuerpo técnico y yo el primero. No pienso en otra cosa, pienso en los que tenemos y recuperar los lesionados y los que están en disposición de jugar, que ganen el siguiente. Todo lo demás es un proceso que tienen otras fechas", ha señalado el entrenador del Valencia CF.

Y hablando del equipo, Marcelino ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta la baja de Ezequiel Garay para este compromiso. Además ha restado importancia a las molestias de Carlos Soler: "Si no pasa nada mañana absolutamente disponible para el próximo partido"

El técnico también ha entrado a valorar las declaraciones de Zidane y la polémica suscitada por sus palabras sobre el Real Madrid: "A mí me hicieron una pregunta, con el máximo respeto al Real Madrid y a Zidane hice una valoración técnica, una opinión, solo dije eso. Zidane que es muy inteligente, dijo "que opine lo que quiera". El que quiera ver otra cosa es su problema. Creo que he sido educado, respetuoso, con la institucion, los futbolistas y el entrenador. Con total sinceridad conteste a lo que me preguntaron".

Estas son sus declaraciones:

¿Cómo tienes a Garay a dos días para el partido del Celta?

Garay es baja para el próximo partido

Carlos Soler, el susto de la mañana en Paterna, ¿qué ha pasado?

Tenía unas molestias de un golpe del domingo pero ha entrenado con normalidad y está a día de hoy si no pasa nada mañana absolutamente disponible para el próximo partido

¿Qué esperas del partido del sábado? ¿Qué guión tendrá el partido?

Un partido dinámico, complicado, el Celta es un buen equipo que juega bien, vertical y preciso cuando tiene el balón y que presionan con bastante gente en todas las zonas. Habrá que tener concentración máxima durante los 90 minutos, han conseguido buenos resultados, han empatado con el Barcelona y han tenido victorias holgadas fuera de casa, nos van a exigir el máximo nivel para ganar

Llego la derrota, regresa al banquillo... ¿Cómo está el grupo?

Cuando juegas, pueden darse tres resultados. Perdimos en Getafe creo que no merecidamente, pero tampoco hicimos méritos suficientes para ganar. Hay que analizar lo que es el juego, nuestro nivel competitivo y trabajar sobre aquellos errores y mejorar en las facetas del juego. Hemos tardado, afortunadamente, 14 jornadas en conocer la derrota. Ahora toca levantarse con la ayuda de nuestra afición, en nuestro campo, donde hemos sido hasta ahora solvente

Fortaleza de Mestalla, solo dos empates cedidos, relanzarse con una victoria

La derrota es pasado, siempre pensamos en el próximo partido como una final, afrontamos con la máxima intención de ganar. Fuera sería igual, afortunadamente jugamos en Mestalla y esperamos que la afición nos ayude en los momentos malos del partido, que habrán. Independientemente de la semana anterior ,que no debe influir en este partido.

En qué medida está pensando en el mercado de invierno, si eso puede afectar a los jugadores

No creo que afecte, a mí seguro que no, ya los futbolistas tampoco. Lo prioritario es el partido, no hay tomada ninguna decisión. Lo que suceda en el mercado de invierno veremos en su momento. Hay que fijar toda nuestra atención en la competición, no toca estar distrayendo con otras cosas que tienen una importancia segundaria.

La plantilla del Madrid es inferior, Zidane le constesto que le da igual, ¿por qué cree que es inferior?

A mí me hicieron una pregunta, con el máximo respeto al Real Madrid y a Zidane hice una valoración técnica, una opinión, solo dije eso. Zidane que es muy inteligente, dijo "que opine lo que quiera". El que quiera ver otra cosa es su problema. Creo que he sido educado, respetuoso, con la institucion, los futbolistas y el entrenador. Con total sinceridad conteste a lo que me preguntaron

Fichajes en invierno

Nosotros estamos entusiasmados con la plantilla que tenemos, eso es el sentimiento que tenemos ahora el cuerpo técnico y yo el primero. No pienso en otra cosa, pienso en los que tenemos y recuperar los lesionados y los que están en disposición de jugar, que ganen el siguiente. Todo lo demás es un proceso que tienen otras fechas. ¿Cómo voy a estar pendiente de fichajes si estamos segundos y hemos perdido en la jornada 14 con un juego bueno que nos ha llevado a estar aqui? Lo otro tendrá que ser lo que tenga que ser. Lo repito, no son palabras, son sentimientos. Lo importante son estos futoblista que nos han llevado aquí. Estamos en una dinámica opuesta a lo de las últimas temporadas, esto es lo que prioriza mi cabeza. Cuando dividides la atención normalmente dejas algo sin hacer, y no tengo una capacidad ilimitada. No soy capaz de abarcar mucho y hacerlo todo bien. Intento hacerlo bien en mi parcela y hacerlo bien

Con esta plantilla esta convencido que aguantaria top 4 en la jornada 38

No estoy convencido que aguantemos ni con esta ni con otra, porque no soy adivino y eso depende de muchos factores. Depende de muchas o pocas lesiones, de dinámicas positivas o negativas, de que pasen las fechas y si somos capaces de mantener el rendimiento. Es imposible hacer esa valoración . Lo que si digo es que nuestra intención es ganar al Celta sabiendo que tenemos que dar el máximo nivel. Lo demás es enfocar tras el partido toda nuestra atencion en el Eibar.

¿No tienes prisa para el mercado de fichajes? ¿Quieres esperar al 31 de enero?

No sé, estamos igual. No se que va a pasar. Es muy difierente a agosto. Allí si estaba atentos para preparar al equipo para la competición. Ahora solo tengo un foco, la competición.