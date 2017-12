Unzué habla maravillas de Marcelino

Juan Carlos Unzué pasó buena parte de la rueda de prensa previa al Valencia-Celta alabando al equipo de Marcelino García Toral. El entrenador de los vigueses observa similitudes entre el conjunto blanquinegro y el Atlético de Diego Pablo Simeone. Incluso, desde sus preferencias futbolísticas, el exportero del Barça se atrevió a calificar al Valencia como un equipo más reconocible con la impronta de su entrenador. "Hay similitudes por la solidaridad en el campo de los jugadores, no les incomoda estar sin el balón durante minutos y tienen los dos futbolistas capaces de aprovechar los repliegues para salir con muy buenas transiciones al ataque. Después yo tengo la sensación de que los equipos de Marcelino cuentan con automatismos y posicionamientos, incluso, más claros. Eso hace que sean más reconocibles. El Valencia vive una excelente dinámica, los resultados lo facilitan y Marcelino ha acelerado los procesos en un equipo nuevo", explicó.

El entrenador del Celta ha alertado esta semana a su vestuario diciéndoles que la dificultad que entrañará el duelo en Mestalla puede ser, incluso, superior a la del Barça en el Camp Nou. "Este partido será de una exigencia igual o mayor". "El Valencia es un equipo muy organizado, muy bien trabajado. Tiene el sello de Marcelino, y ya sabemos que sus equipos siempre son muy difíciles de doblegar. Pero también tengo mucha confianza en nuestra fortaleza, tanto con balón o sin balón. Y no tengo ninguna duda de que le vamos a competir el partido", subrayó el técnico.



El Celta saldrá a por la pelota

Unzué sabe que el Valencia en casa "no regalará" la pelota, aunque "se siente bien sin ella". "Tiene un 4-4-2 muy bien trabajado, con la solidaridad de los once jugadores a la hora de defender y con una gran transición defensa-ataque", añadió. No obstante, el entrenador del Celta entiende que su equipo se ha ganado el respeto de sus rivales: "El Celta, no solo en estos cinco meses sino en los últimos años, incomoda a los rivales, estoy seguro de que los otros equipos tampoco se sienten cómodos contra nosotros. Y ese derecho se lo ha ganado este grupo". Lejos de Balaídos el Celta es tan imprevisible como peligroso, perdió con Betis, Espanyol, Málaga y Sevilla, pero ganó a Eibar, Las Palmas y, sobre todo, empató en Can Barça.