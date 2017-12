Gayà no está descartado contra el Villarreal

Gayà no está descartado contra el Villarreal F. CALABUIG

El lateral izquierdo del Valencia, José Luis Gayà, ha sido explorado este lunes por la mañana en la ciudad deportiva de Paterna por los médicos del club con buenas sensaciones y la primera valoración es que no está descartado para el partido del sábado contra el Villarreal en Mestalla.

El bíceps femoral de su pierna derecha no está inflamado y no presenta síntomas de lesión grave. De hecho, el médico ha decidido que finalmente no se someta a pruebas este lunes. La hoja de ruta de la semana pasa por seguir la evolución del jugador en las próximas horas y someterse a un control entre martes y el miércoles para validar si puede volver a incorporarse al grupo a mitad de semana.

El futbolista sintió un pinchazo en el músculo durante el partido contra el Eibar que no le impidió acabar la primera parte. Ya en el descanso de Ipurua se lo comunicó a Marcelino y fue el técnico quien aconsejó su cambio por precaución teniendo en cuenta que se corría un importante riesgo de lesión.

Marcelino no puede permitirse el lujo de perder al de Pedreguer en este tramo de la temporada para el Valencia CF. Por eso, prefirió dar entrada a Toni Lato y proteger a Gayà de cara a un mes de enero con partidos de Liga y Copa cada tres o cuatro días. El jugador tiene previsto tratarse hoy en doble sesión con los fisios. Sus opciones de acabar 2017 en el césped siguen intactas.