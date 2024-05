Desvelan la sorprendente y secreta forma de ligar de los futbolistas por redes sociales

La vida sentimental de los futbolistas da mucho juego, no solo entre los aficionados y aficionadas, sino que normalmente son uno de los entornos preferidos por la prensa del corazón. Cada vez que se relaciona el nombre de un jugador con una famosa, rápidamente el tema se convierte en viral y en tendencia en todas las redes sociales.

La forma en la que ligan los jugadores profesionales es el gran melón por descubrir. Mil y una historias se han contado de las fiestas privadas y de las salidas nocturnas de los deportistas de primer nivel, sobre todo, de los futbolistas. En este caso ha sido la actriz Jedet la que ha desvelado algunos detalles sobre cómo es la manera de ligar de los jugadores.

Así ligan los futbolistas profesionales

La actriz continúa contando detalles en esa entrevista en el podcast Match de Los 40. Muchos de esos deportistas profesionales tienen hijos y familia, por lo que intentan conectar con chicas sin ser vistos o con el máximo sigilo posible para no desestabilizar sus carreras deportivas.

“Los peores son los futbolistas”, afirmó aseguró enérgicamente Jedet. “Te hablan, luego ven que lo has visto y borran el mensaje. Nunca te siguen. Vuelven a hablarte si no lo has visto bien. Porque tienen mujeres e hijos. Lo que no saben es que tú vas haciendo capturas de pantalla de todo”, añade a la manera de ligar en las redes por parte de los futbolistas.

Otra técnica muy extendida es el ‘follow’ y ‘unfollow’: “Cuando ven que tú no les has contestado, lo borran. Pero yo ya he hecho captura”, explica la artista.

“Lo que no saben algunos es que yo les he hablado a las novias. Luego he salido escaldada. Te estoy diciendo que tu novio ha hecho esto y acabas con él y me pones a mí de mala”, se queja Jedet sobre el comportamiento de las parejas al enterarse de estas prácticas.

Sin embargo este discurso también ha sido validado en un programa de televisión. María Verdoy ha aprovechado su participación en ‘Socialité’ para echarle un capote a Jedet: “Fíjate que es una táctica que a mí misma también me suena haber vivido…”.

“Bueno, muchas compañeras hemos vivido estas historias. Te puedo decir sí”, ha reconocido Verdoy sobre si algún futbolista le ha entrado por redes sociales.

“También lo que hacen es mandar mensajes instantáneos. Así si tú haces captura, a ellos les llega el aviso y te pillan”, sentencia sobre el tema.