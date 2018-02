"Espero un derbi espectacular en la grada y difícil por las palizas que llevamos"

, técnico del, ha hecho de anfitrión en Mestalla de su paisano, entrenador del Levante UD. Los dos equipos de la ciudad disputarán este domingo (20:45 horas) en el estadio un derbi importante para el devenir de unos y otros en la Liga. Los valencianistas necesitan consolidar una plaza de Champions, mientras los azulgranas saldrán a conquistar tres puntos con los que alejarse lo máximo posible de la zona caliente del descenso a Segunda División.

Para Marcelino, el derbi llega en un momento de máxima "necesidad" después de seis derrotas consecutivas, tres de ellas en el campeonato de Liga. El técnico apela al apoyo de la grada en una parte final de Liga donde se jugarán ocho partidos en el estadio de la Avenida de Suècia. Ademàs, el míster se lamenta de las bajas confirmadas de Garay, Murillo, Andreas y Rodrigo Moreno. Coquelin lo deja en duda. Muñiz, por su parte, recupera efectivos con Chema y Campaña y considera que su equipo llega "convencido" en su ánimo tras el empate en casa frente al Real Madrid.

Esta es la rueda de prensa íntegra de los dos técnicos del derbi de València:

Preguntas para Marcelino García Toral:

En la Copa el objetivo era llegar a la final y ganarla. ¿Ahora le queda al Valencia CF el objetivo de ir a la Champions?

"El objetivo en la Copa era llegar lo más lejos posible, no ganarla. Llegamos adonde pudimos. El Barça nos evitó una final y una gran ilusión. Ahora, después de un mes complicado por el número de partidos y por los rivales, acabamos este proceso con el Levante y un derbi en el que intentaremos romper la dinámica negativa de resultados que tenemos.

¿Con el objetivo de Champions?

"De mañana ganar"

¿Le gustaría que esa final de Copa fuese en Mestalla?

"Muy bien estaría, vería un buen espectáculo, me pillaría más cerca y el campo está preparado con todas las características de estadios de primer nivel. También sería un disgustillo por no estar"

¿Cómo está Zaza tras dos meses sin marcar?

"El delantero siempre está mejor cuando mete goles, suponemos que pronto volverá a hacerlo. Está bien, tranquilo y con alegría"

Necesidad de los tres puntos para los dos: Valencia y Levante. ¿Cuál de los dos clubes cree que llega más necesitado?

"Más en la segunda vuelta, todos los puntos son más importantes, venimos de tres derrotas consecutivas, necesitamos ganar en casa un partido con una dificultad añadida. Necesitamos ganar, gran parte de lo que pueda pasar de aquí al final en el campeonato dependerá de lo que hagamos en Mestalla. Aquí hay ocho partidos, quiero dar gracias a la afición por el grandísimo apoyo desde principio de temporada que, con el esfuerzo tremendo de los jugadores, nos ayudará en busca de una victoria que necesitanos mucho"

¿Después de la eliminación cómo está la moral del grupo? Los rivales en la Liga también se han acercado

"Es indudable que el nivel emocional hubiese sido diferente de eliminar al Barça, pero estamos satisfechos por la forma de competir la eliminatoria, muy digna, hemos puesto en dificultades al Barcelona en muchos momentos. Ahora tenemos un cansancio físico y prolongado en enero, por eso, desde el punto de vista físico, el derbi es muy difícil. No es excusa, solo lo afrontamos con el ánimo de ganarlo y no mirando otros resultados, sabemos qué hacer para conservar esa posición en la que estamos"

¿Cuál es el estado de la enfermería para el derbi?

Son bajas Murillo, Garay, Pereira y Rodrigo. Y Coquelin será duda veremos evolución y riesgos en el último entrenamiento"

¿El cuerpo técnico cómo está? ¿Puede hablarse de crisis tras seis derrotas?

"Los hechos son evidentes, si pierdes seis partidos es que tienes que hacer cosas mejor, en crisis creo que no. Mis sensaciones después de ver en directo y analizar en vídeo el partido no son las de un equipo permeable, sin identidad, a merced del rival, pero sí que sale castigado porque hemos perdido eficacia en ataque y tenemos que recuperarla. Trabajamos para corregir errores, hemos podido trabajar poco estas semanas, ahora volveremos a la normalidad, y eso nos servirá para recuperar jugadores a nivel físico y mental. Yo estoy orgulloso y tremendamente agradecido a lo que ha hecho la plantilla, no hay síntomas internos para modificar la dinámica, en general, extraordinaria"

¿Espera un partido parecido al de la ida?

"En la grada lo esperemos igual, espectacular desde el punto de vista de las aficiones: apoyo a sus equipos, respeto y aprecio. En el campo será igualmente disputado. El Levante es un equipo organizado, intenso, con buenos resultados fuera de casa, donde ha empatado mucho, pero ha perdido poco. Esperamos un partido difícil también porque llevamos detrás unas palizas buenas, el partido allí fue intenso, con un excelente comportamiento de ambos equipos, espero que sea un espectáculo bonito y la victoria se quede en Mestalla (sonríe)".

Preguntas para Juan Ramón López Muñiz:

Marcelino llama a Zaza Simo, ¿cómo marcha la integración del nuevo italiano del Levante, Pazzini?

"Primero, deseo agradecer la invitación y hospitalidad al Valencia CF. Pazzini ha debutado como le gusta a todos los delanteros que se integran a un equipo, marcando. Poco a poco se adapta a los compañeros, al sistema, al modo de trabajo. Él ya se ha asentado en la ciudad, tiene piso con la familia, está más tranquilo y esperamos que de aquí al final nos ayude al objetivo"

¿En qué momento de forma ve a los suyos antes de este derbi?

"Bien, trabajando, es importante creer que podemos conseguir los objetivos, con plena confianza en nosotros mismos, y convencidos de que estamos en el camino. Un derbi cuenta con connotaciones especiales, nuestra afición nos apoyará mucho, con una muy buena presencia en Mestalla, desde sus casas... venimos a competir para alegría a nuestra afición"

¿Cuál de los dos equipos llega más necesitado?

"Los dos equipos queremos los puntos, con diferentes objetivos, para ambos de aquí al final es importante sumar de tres en tres, ellos por Europa, nosotros para alejarnos del peligro. Los dos equipos dejaremos todo lo que tenemos en defensa y en ataque, estar bien solo en una de las dos facetas no servirá"

El Levante no ha ganado en Mestalla en partido oficial.

"Estamos ante tres puntos importantes, la historia está muy bien, pero no tiene porqué volver a pasar lo mismo. En el fútbol encadenas resultados buenos y sales despedido de esa zona peligrosa, venimos de competir bien con el Madrid, nos vale para convencernos de que podemos ganar a cualquiera. Llegamos a Mestalla con mucha ilusión y ganas, los derbis se viven intensamente, son partidos especiales y este es un buen momento para animar a nuestra afición y refrendar ese apoyo que nos dan, es vital esa unión en el Levante, nos llevará a conseguir los objetivos marcados"

Doukouré se ha retirado, ¿está disponible para el partido?

"Cheik... el domingo sabremos, tampoco era una molestia muy grande, una sobrecarga en la espalda"

Ya cuenta con más delanteros para formar con un 4-4-2.

"Cuando trabajas un sistema para modificar tienes que ver en qué mejora lo anterior, manejamos los dos. Contamos con una posibilidad más, para la delantera hay que encontrar la pareja que compagine mejor sus movimientos, debes ver si son compatibles en movimientos de defensa y en ataque, etc. Tenemos esa posibilidad, hay que matizar muchas más cosas, características, similitudes, movimientos, etc.

Ha recuperado a Chema y Campaña, ¿irán directos al once o mantendrá el bloque que empató con el Real Madrid?

"Están disponibles, antes comentaré el once al equipo, lo normal es que se enteren ellos antes, no por la prensa"

¿Qué valoración hace del trabajo de los nuevos fichajes?

"Tuvimos una semana larga para poder trabajar con todos en lo táctico y conocer virtudes y formas de juego, se ha aprovechado el tiempo. Los fichajes son una una parte más del grupo"

¿También espera un derbi como el de la ida?

"Estoy en todo de acuerdo con lo que dijo Marcelino, menos lo último, la victoria y los puntos que sean para el Levante. La ida fue una fiesta del fútbol y de València, poder ver familias enteras que van tranquilas al fútbol, es una alegría que tenemos que recuperar y potenciar. Todos el domingo serán futbolistas comprometidos con sus equipos, así ha sido todos los partidos, los compiten bien. Va a ser una pelea igualada y espero que fuera del terreno sea una fiesta, que los nuestros salgan contentos por los puntos conseguidos, que disfruten tranquilos y no miren los colores que los demás llevan puestos"