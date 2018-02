El Valencia ficha a Kondogbia y el Inter se queda con Cancelo

Valencia CF e Inter de Milán tienen dos operaciones que, tal como las describe el director general Mateu Alemany, están "cruzadas". Son las de Kondogbia y Cancelo, dos fichajes a través de cesiones con opción de compra que quedaron vinculadas el pasado mes de agosto y que tienen una fecha límite para concretarse de manera definitiva: el próximo 31 de mayo. Hay por delante algo más de tres meses para tomar la decisión definitiva pero, a día de hoy, las posturas de los dos clubes empiezan a estar ya bastante claras: el Valencia CF tiene decidido quedarse con Geoffrey Kondogbia, por el que tendrá que asumir un traspaso de 25 millones, y la idea del club italiano es fichar a Joao Cancelo en propiedad, con una cláusula de compra que asciende a 35.

En realidad, las dos operaciones no están solo cruzadas, están cruzadísimas. Estamos prácticamente en el punto de partida, porque el espíritu de los dos clubes al firmar el pasado verano los contratos era acabar quedándose a los futbolistas en propiedad, incluso se puede decir que en el momento en que se hizo era con cierta necesidad de que para poder fichar a Cancelo el Inter necesita que el Valencia fiche a Kondogbia, así como al revés, aunque en un escenario en que los dos futbolistas se puedan revalorizar a lo largo de la temporada también puede haber otros escenarios. En los últimos meses las dudas crecieron en la parte del Inter debido a que el jugador no acababa de entrar en el equipo y les manifestó que se encontraba incómodo, hasta el punto de pedir de manera reiterada su regreso al Valencia CF en el mes de enero. Esa situación ha vuelto a dar un giro, el portugués se ha hecho ahora con la titularidad y está siendo uno de los futbolistas más destacados en el conjunto de Luciano Spalletti. Y muy importante, jugando como lateral derecho, cuestión fundamental para él.

Sin comunicación oficial

"Tenemos hasta el 31 de mayo, he estado revisando los documentos... Está todo pactado con el jugador y el Inter. Antes de esa fecha tomaremos la decisión. Estamos muy contentos con el rendimiento del jugador", decía Mateu Alemany cuando le preguntaron por el futuro de Kondogbia. La realidad es que el Valencia CF oficialmente no se ha dirigido al futbolista y a sus agentes para comunicarle ninguna decisión que se pueda considerar definitiva, aunque el francés sí tiene un contacto muy estrecho con Marcelino, conoce perfectamente cuáles son sus intenciones y el papel protagonista que tiene en el proyecto deportivo presente y futuro del técnico asturiano.

Entre el Inter y Cancelo, por lo que ha podido saber SUPER, sí ha habido conversaciones. De hecho, cuando el futbolista y su agente se dirigieron al club italiano para plantear su salida en enero, la respuesta definitiva fue que el Inter confía en sus posibilidades más allá de la cesión hasta el 30 de junio. Por eso, aunque en un momento determinado no estaba jugando después de salir de una lesión, le cerraron la puerta de regreso en el mercado de invierno. Y por eso también el propio Cancelo mostró su disconformidad a su entrenador cuando se cerró el mercado y de repente dejó de entrar en el once titular o Spalletti lo hizo jugar en el lateral izquierdo, confiando la derecha a D'Ambrosio.

De Cancelo, lo que dijo saber Alemany es que "es un asunto como el de Kondogbia, operaciones cruzadas y vinculadas. Las fechas límite coinciden y las fechas de pago. No los importes. Allí juega de titular. Es una decisión del Inter, no hemos hablado ni hemos preguntado al club italiano. Tienen de plazo hasta el 31 de mayo, depende del Inter y del propio jugador". No existe intención por ninguna de las partes de plantearse una rebaja en el precio, al estar cruzadas las dos operaciones, se entiende que si uno solicitase negociar el precio el otro haría automáticamente lo mismo. En tres meses saldremos de dudas, o incluso antes.