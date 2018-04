Última hora de Peter Lim y Gonçalo Guedes

Con la llegada de Peter Lim a València se ha dado, de manera figurada, el pistoletazo de salida a la planificación de la temporada que viene. La clasificación para la Liga de Campeones todavía no está en el bolsillo del Valencia CF de manera matemática, pero es cuestión de que avancen las jornadas para que sea así y esto permite a los dirigentes avanzar trabajo. Marcelino, entrenador del conjunto de Mestalla, dijo tras la derrota del pasado miércoles ante el Getafe que él todavía no está pensando en ello y que tiene toda su atención en el equipo y por lo tanto en el próximo encuentro liguero de mañana sábado ante el Celta de Vigo en Balaídos, pero las primeras reuniones ya se han producido.

Y fue ayer jueves en un hotel de València en el que se ha hospedado Peter Lim, que entre hoy y mañana tiene previsto viajar a Oporto y estar muy probablemente en el encuentro ante el Celta. Pues bien, cerca de la una y media del medio día aparecieron en el hotel el director general Mateu Alemany y el jefe del Área Técnica del Valencia, Pablo Longoria. Cierto que el segundo todavía no conocía en persona al propietario del club, y el encuentro sirvió primeramente para que ambos se saludaran y para que Longoria explicara después de primera mano cuál es su plan para revitalizar tanto la Academia como el sistema de captación de jóvenes valores a nivel internacional.

Dado que según la información de que dispone este diario, Lim estará la semana que viene en el Reino Unido para regresar a València y ver en directo el partido ante el Eibar en Mestalla del domingo 29 de abril a las seis y media de la tarde, todo hace indicar que la reunión definitiva tendrá lugar antes o después de este encuentro, cuando la clasificación matemática para la Champions de la temporada que viene sea un hecho. En ella, estará sin duda el entrenador Marcelino García Toral, ya que es parte muy importante a la hora de confeccionar las altas y bajas, tal y como está establecida la actual estructura de club del Valencia CF.

Pese a ello, SUPER está en condiciones de contar algunos de los trazos del proyecto que tiene Peter Lim en mente. Al contrario de lo que ha venido sucediendo en los últimos mercados de verano, el magnate de Singapur no tiene la intención de vender y hacer caja, de hecho lo que quiere es dar un paso adelante en el proyecto deportivo y hacer un equipo que compita en la Liga de Campeones. Esta intención encaja perfectamente con el discurso que ha mantenido en las últimas semanas Marcelino, el de crecer. Esto dijo tras la derrota en el Camp Nou: "Tenemos que mejorar, los números no engañan. Nos faltó ese golpe de competitividad, de creérnoslo, de suerte, acierto... Pero cerquita estamos. Tenemos que crecer para ganar, la realidad es que no estamos a la altura de estos equipos, tenemos que crecer".

Y la mejor prueba de estas intenciones de Peter Lim es que, según ha podido saber este diario, la voluntad del propietario del Valencia respecto a Gonçalo Guedes no ha cambiado un ápice y hasta se puede afirmar que se ha empeñado en fichar al futbolista portugués. En este sentido conviene recordar que desde el pasado mes de diciembre el París Saint Germain, club propietario del centrocampista, tiene una oferta formal de Peter Lim sobre la mesa por Guedes. Las condiciones de la oferta, si no cambian en un futuro contacto con el PSG, son entre 35 y 40 millones por el fichaje y a pagar en seis años. La primera tentativa valencianista fue rechazada y el club galo pidió una cantidad desorbitada cercana a los 70 millones, pero al parecer esto ha cambiado y el precio que pediría el PSG en estos momentos es mucho más realista, si bien sigue siendo una operación complicada. Al respecto, algunas informaciones en Francia aseguran que el PSG quiere utilizar lo que recaude por el portugués para pagar las altas fichas que tiene en su plantilla ya que no le termina de encajar en el nuevo proyecto parisino. La voluntad de Guedes y la de su agente, el poderoso Jorge Mendes, amigo personal de Lim, son un factor también a tener en cuenta. La posibilidad de que el Valencia fiche a Guedes sigue viva y Lim no tira la toalla. Es una buena noticia.

¿Y qué pasará si llegan ofertas jugosas por futbolistas sustanciales? El proyecto del Valencia no pasa por vender, pero para ello es vital que el Inter fiche a Cancelo por una cantidad que sirva para igualar el presupuesto -se necesita vender por cerca de 40 millones para igualar ingresos y gastos- pero depende del calibre de la oferta en sí, ya que el mercado no parece tocar techo.