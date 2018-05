Pléa se pone a tiro del Valencia

Alassane Pléa jugó el que puede ser su último encuentro en el Allianz Riviera. El delantero habló para distintos medios el sábado por la noche, tras el triunfo ante el Caen (4-1) y no ocultó su voluntad de dar un salto a un campeonato superior. En los micrófonos de Azur TV fue claro, aunque sin marcar equipos: "Hay muchas posibilidades de que me vaya. Es algo que he tratado con el club desde hace un tiempo. Tengo buenas posibilidades y creo que estoy listo para ir a otro lado. Creo que me voy al extranjero". El delantero, de 25 años, ya expresó su predilección por jugar en Inglaterra, España o Alemania. Siente que es su momento.

Pléa ha firmado 14 goles en Ligue 1 y ha dejado cinco pases de gol, el último para el tanto de Seri, ante el Caen. En todas las competiciones han marcado en 19 ocasiones. Alassane, canterano del Lyon, confirmó esas declaraciones en el CANAL + Francia : "Hubo conversaciones con el Niza y creo que la próxima temporada ya no estaré en el club". Plea renovó contrato en enero hasta 2021 y tiene una cláusula de salida de 50 millones de euros, negociables.

Renovado, pero abiertos a negociar

El Valencia, como ha informado SUPER, lo ha seguido durante toda la temporada y Pablo Longoria ya traía su nombre marcado en la agenda desde su etapa en la Juve. En el apartado deportivo, su perfil se considera ideal para potenciar el ataque de Marcelino García Toral.