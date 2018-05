El Valencia buscará talento en Toulon

La secretaría técnica del Valencia CF tiene billete para viajar a Toulon de aquí a dos semanas. El equipo técnico que dirige Pablo Longoria volará hasta la Costa Azul para presenciar en directo el Torneo de Esperanzas, una de los mayores concentraciones de talento joven –si no la que más– del panorama internacional y que década tras década ha alumbrado a futbolistas de talla mundial en edad Sub-20 como por ejemplo Ronald Koeman, Zidane, Riquelme, Henry, Lampard, Aimar, Cristiano Ronaldo, Falcao o más recientemente James Rodríguez. Los campos de la Provenza congregan a los grandes ojeadores del planeta –es un sitio clásico de pesca, no hay club potente que no tenga sus cazatalentos acreditados– en el escenario más inmediato a la irrupción de los futbolistas en la élite y esta edición, dentro de la voluntad de volver a extender una red de captación de primer nivel, contará con espías de Mestalla. El Valencia CF tiene mucho que ver en Toulon y es que, como informó SUPER, los responsables del club han dado luz verde para que uno de los fichajes del verano sea un jugador joven y con proyección –una apuesta con el sello de Longoria, un especialista– que pueda rendir dentro de una mezcla de perfiles en el contexto competitivo del próximo curso.

El Valencia CF va a la caza de una perla, lleva meses trabajando para preparar el fichaje y espera concretarlo este verano. Partidos internacionales, de Europa League, de liga francesa, alemana... El club a día de hoy tiene ojos en casi todos los rincones del planeta fútbol –los viajes se han multiplicado– para tratar de controlar todos los mercados y así anticiparse a los grandes clubes en la captación de los jugadores que marcarán diferencias. Eso es algo que está muy asumido en términos de planificación y conforma una de las patas del proyecto. No se podía fallar, por lo tanto, en uno de los torneos juveniles con más pedigrí del mundo. Entre los nombres marcados en rojo en la agenda de Longoria y su nómina de colaboradores figura Boubakary Soumaré, mediocentro del Lille e internacional Sub-19 con Francia, al que ya se ha seguido en la Ronda Élite por varios técnicos y con el que se mantienen contactos a través de sus representantes a la espera de cómo acabe la temporada en Francia y si desciende el Lille –algo que marcaría las opciones de salida del jugador– pero ojo, porque no es la única vía que tiene abierta el Valencia CF.



El club atacó allí a Cristiano

El torneo arranca el 27 de mayo y durará hasta el día 9 de junio, cuando está prevista la final en Martigues. China, Inglaterra, México, Catar, Francia, Corea del Sur, Togo, Escocia, Canadá, Japón, Portugal y Turquía son las selecciones que participarán en una cita en la que Penev fue máximo goleador y donde el Valencia CF en su día hizo informes sobre Vinícius o Banega, además de ir a por Cristiano Ronaldo. Sucedió en 2003, cuando tenía 17 años y jugaba sus primeros partidos con el Sporting. Había una opción preferencial y Claramunt y Maciá hicieron fuerza por su fichaje pero nadie en la cúpula dio luz verde. Ferguson se lo llevaría unas semanas después. Esta fue la historia.