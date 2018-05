Mateu Alemany le pone precio a Rodrigo

El directo general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha comparecido en rueda de prensa para repasar la actualidad del club de Mestalla. Alemany ha desmentido que el club haya tasado a Rodrigo Moreno en 60 millones. Estas son las primeras preguntas que se le ha realizado a Mateu y sus respuestas:

1.- Cuando se elaboró el presupuesto en la partida de enajenación de patrimonio aparecían 45 millones de euros, pero eso fue antes de conocer los números reales del club. A falta de un meses para que se cierre el ejercicio, ¿esa es la cifra por la que hay que vender? Hay ofertas para por algún jugador y si la hay la ha rechazada?

"En cuanto al importe del equilibrio presupuestario, es más o menos esa, la estimación es que ronde esa cifra. En cuanto a las ofertas, el mercado está en su inicio, estamos a mediados de mayo y es muy pronto. No hay grandes movimientos, hay un posicionamiento de club. Ha habido alguna oferta que hemos rechazado, pero no voy a comentarla públicamente".

2.- Los abonos de la próxima campaña. ¿Tienen previsto mantener los precios o van a hacer alguna oferta?

"Estaría pisando la noticia y las sorpresas .Estamos a punto de sacar las condiciones de la campaña de abonos y será en los próximos días".

3.- Gonçalo Guedes, ¿qué posibilidades hay de que siga en el Valencia, y ese pelea para que venga en propiedad o cesión?

"Es conocido por todos y hay unanimidad en el club como en los medios y los aficionados, en que es un jugador al que hay que agradecer su compromiso y su trabajo y lo que nos ha ayudado. Nos gustaría que pudiera seguir con nosotros en el futuro, cedido o comprado. Pero todo el mundo sabe lo difícil que está el mercado y hemos de ver que estamos hablando de un jugador muy importante y de un club de otra dimensión, y los tiempos los marcan ellos. Es jugador del PSG no tenemos opción de compra por él. Tiene un mundial por delante y tiene que esperar. Es un jugador que nos interesa, y al jugador le gustaría continuar y así lo ha manifestado. Ha tenido una buena temporada y una buena temporada a nivel personal, él nos ha ayudado y el Valencia le ha ayudado. El PSG ha cambiado de entrenador y eso complica las cosas. Habrá que tener paciencia como ya pasó la temporada pasada, porque será un mercado más complicado todavía".

4.- Rodrigo Moreno, ¿existe una cantidad por la que el club está dispuesto a negociar?

"He leído en diferentes medios que hay especulaciones en ese sentido y le diría que la cantidad son 120 millones, que son los de la cláusula de rescisión, en torno a esa cantidad sería bastante posible. Es un jugador muy importante, que es capitán, que es feliz, que está implicado y lleva muchos años aquí. A partir de eso, encantados de que se quede y si viene un grandísima oferta que valore su calidad y jugador le convenza, la valoraremos. Nuestra posición es bastante clara".

5.- ¿La multa de la unión europea y la sanción de la FIFA?

"Primero lo de la FIFA que es más fácil. No tenemos conocimiento de ningún tipo de progreso en el procedimiento. He estudiado el tema y es sorprendente que se haya abierto ese procedimiento porque no tiene nada que ver con los otros casos españoles, ni por volumen ni por gravedad de los casos, y por lo tanto no entendería que hubiera una sanción. De momento está parado. Es sorprendente cómo se abren expedientes a equipos españoles y no equipos de otros países que incumplen la regla de protección de menores, y esperamos que no tenga mayor incidencia y si la tiene recurriremos hasta cualquier instancia porque nos parece injusto".

"Sobre la sanción de la Unión Europea: Sí, ha habido una novedad, pero esa novedad significa que la comisión europea te dice te dice que mientras siga recurriendo, usted tiene que pagar. Por lo tanto debe quedar claro que no hay procedimiento en cuanto al fondo del asunto y seguimos manteniendo la esperanza de que finalmente esa multa sea de cero o infinitamente inferior a los 24 millones. Porque parece que ya nos han multado y tenemos que pagar sí o sí. Tenemos que cumplir unos plazos para depositar el dinero y vamos a proponer unos plazos para ir depositando ese dinero que no es un pago. Además hay un trámite intermedio y es que hemos pedido una suspensión de ese depósito provisional. El Valencia hará una propuesta de depósito provisional. Cuando pagas significa que ya no hay opción a recuperarlo, pero para seguir recurriendo y que nos den la razón tenemos que hacer un depósito provisional. El Valencia Pagó y devolvió los intereses por lo tanto me parece un tanto absurdo. Depositas para poder seguir recurriendo hasta última instancia, te obligan a depositar el importe hasta que esté resuelto".

6.-Esta temporada se empiezan a pagar los créditos a Bankia. Se van a pagar o se van a renegociar. Hay que devolverle a Peter Lim de la línea de crédito que concedió al club.

"Primero lo de Bankia. Nosotros como el resto de acreedores está previsto atenderlos a todos. En cuanto al préstamo de Meriton le puedo comunicar que ya fue en su día, hace unos meses, fue extendido en su plazo, el propietario aceptó una prórroga largo de ese prestamos. La lectura es fácil, ahí se ve el nivel de implicación del propietario en el presente del cub".