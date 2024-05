Portu vuelve a casa como un ‘hombre Champions’

El final de la temporada de la ‘Quinta del Pipo’ en la que el Valencia Mestalla ha sido el principal sustento deportivo de la primera plantilla, el coliseo de la Avenida de Suecia acogerá el desangelado regreso de uno de los capitanes más icónicos del filial en los últimos tiempos que no tuvo la fortuna de contar con las mismas oportunidades. Cristian Portu pisará el césped del estadio valencianista convertido en el ‘hombre Champions’ del Girona, al que metió por primera vez en la máxima competición continental con una actuación memorable contra el FC Barcelona y como un futbolista más que consagrado en la élite que esta campaña ha sido el revulsivo preferido por Míchel para agitar los partidos, sumando ocho goles y ocho asistencias.

Una década después de que no se le diera la oportunidad que se ganó a pulso, Portu es un futbolista al que el Valencia de Peter Lim no puede aspirar. El de Beniel fue durante cuatro temporadas el futbolista más importante del filial. A lo largo de aquellas temporadas en el Antonio Puchades llevó el brazalete de capitán y mutó de un centrocampista posicional hacia un ‘box to box’ que enseñó sus dotes físicas y técnicas para llegar desde segunda línea y especialmente romper líneas con una poderosa conducción de la pelota, una faceta del juego que con el paso de los años ha convertido en su sello personal. Esa forma intensa, agresiva y cargada de personalidad sigue siendo el motor de su fútbol, pero ha alcanzado la madurez aplicándola muy cerca de la portería y convertido en un atacante total que puede actuar en todo el frente ofensivo.

El verano de 2014, el primero bajo el mandato de Meriton, se le dejó marchar gratis a pesar de que no terminaba contrato y ni siquiera se le puso una opción de recompra, dejando marchar a un jugador que había hecho méritos para ascender a la primera plantilla y que venía de debutar con el primer equipo a las órdenes de Juan Antonio Pizzi. El club, sin embargo, optó por fichar como jugador de rotación para el centro del campo a Filipe Augusto del Río Ave evidenciando el poder que iba a coger Jorge Mendes en las decisiones deportivas de la entidad y dando una de las primeras pistas de lo que iba a ser el Valencia durante la estadía de Lim y que ha acabado llevando al club a la ruina. Diez años después Portu jugará la Champios y Augusto engrosa la plantilla del Cuiabá Esporte Clube de Brasil.

Portu, en su etapa con el Valencia CF / SD

Ya marcó en Mestalla

La primera vez que regresó al estadio valencianista con la camiseta del Girona la hizo con un gran gol y pidiendo perdón a la grada en un gesto de cariño hacia la afición y al club que le formó en categorías inferiores. Hoy vuelven a verse las caras.