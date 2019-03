Un exACB confiesa que sufre depresión y que en España "salía mucho"

Un exjugador de la ACB y de la NBA se ha confesado y, en una entrevista a la ESPN, ha asegurado que sufre depresión, que en sus años en España era todo menos profesional y que, pese a las adversidades, aún tiene intención de volver a jugar al máximo nivel en la NBA, donde ya estuvo cuatro años en las filas de los Toronto Raptors. Es Lucas Nogueira, y apenas tiene 26 años.

"No soy una víctima. Soy un chico sincero que siempre ha asumido la responsabilidad de lo que ha hecho. Pienso que debería haber tenido más oportunidades, pero quizá no las merecí. Todo el mundo sale un rato y bebe, pero yo lo hice una y otra vez y no había nadie que me pisara los frenos. He salido mucho. En España, tenía solo un partido a la semana. Era joven y disponía de dinero y ningún límite. Al final, encontrabas la manera de salir de fiesta. Es Europa. No tenía ninguna ética de trabajo. Cuando fui a Estados Unidos, vi que un niño de 15 años tenía más disciplina que yo. Es algo cultural", confiesa Nogueira a ESPN desde Sao Paulo, en su Brasil natal, donde se prepara para intentar su regreso al baloncesto de élite.

"Ahora tengo responsabilidades, una hija que alimentar y una familia a la que ayudar. La gente depende de mí y eso me ayuda a salir adelante. Soy joven y no puedo rendirme. Debo usar todo eso para motivarme y volver a jugar mi mejor baloncesto", asegura Nogueira, quien reconoce que sufre depresión. "Hablé con muchas personas que no debería haber tenido cerca durante este tiempo. Pensé que me ayudarían, pero no lo hicieron. Por el hecho de tener algo de dinero y de reconocimiento, la gente piensa que eres intocable, como si no fueras humano. Ser famoso no te hace escapar de la depresión", afirma el ex del Estudiantes y el Fuenlabrada.