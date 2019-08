Sergio Scariolo confiesa qué título marcó su carrera con España

Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, reconoció que su experiencia con el equipo nacional de España "es sido una de las cosas más bonitas" que le han pasado en la vida" y que le "ha marcado y mejorado como entrenador y persona".

Scarilo recordó que viajó por primera vez a la NBA hace más de treinta años y que desde entonces "han cambiado muchas cosas". El técnico italiano destaca que no podía "ni llegar a pensar" que regresaría después como entrenador campeón de la NBA y de la segunda mejor selección del mundo.

El seleccionador nacional, que curiosamente se alojó en el mismo hotel de Los Ángeles con la selección el pasado sábado, explicó que debido a "tantas experiencias de todo tipo tanto profesionales como personales" es difícil no asumir que también él había "cambiado mucho".

"No podía llegar a pensar por entonces que un entrenador europeo pudiese estar considerado para entrenar un equipo NBA y por supuesto pensar que me tocaba a mí no entraba dentro de mi cabeza. Por entonces era un joven entrenador que estaba haciendo sus primeros pasos en la carrera profesional", aseguró el seleccionador.

Sobre su complicado debut en el Eurobasket 2009, donde España se alzó con el oro, desveló que "fue un inicio que me marcó como siempre al tomar riesgos al inicio y pensar a medio plazo. Esto casi siempre nos ha dado razón y así fue aquella vez con el primer y tan deseado título de campeón de Europa para España".

"Hemos tenido cambios de generación, hemos tenido cambios de jugadores, nunca hemos tenido prácticamente el equipo ideal completo y presente en ninguna competición, hemos competido siempre y cuando nos hemos quedado fuera lo hemos hecho luchando hasta el último segundo y mientras tanto hemos ido sumando un número alto de éxitos que están en la historia del baloncesto español", añadió sobre las nuevas generaciones del baloncesto español.

Además, en un guiño a los jugadores más veteranos de la selección, Scariolo confesó que todos "han seguido aportando hasta que han podido siempre con la idea de ayudar al equipo, el factor contagio, el factor ejemplo, todas las enseñanzas que han podido transmitir a los que ahora están preparados y asumiendo el rol de jugadores importantes" y "es bonito ver como todo esto fluye y no tiene un punto de ruptura si no una continuidad".

"Desde fuera antes de entrenar a jugadores como Pau Gasol o Juan Carlos Navarro te cuesta percibir la grandeza que tienen sobre todo porque son grandes, realmente primero dentro de su cabeza y luego después por su talento", explicó sobre su experiencia a la hora de tener bajo sus órdenes a dos emblemáticos del baloncesto español.

Sobre la incorporación de Jorge Garbajosa a la presidencia de la Federación Española de Baloncesto, tras su pasado como jugador confesó que "ha sido sorprendente como se ha sabido reciclar con tanta rapidez desde la cancha a los despachos y con una capacidad de mantener una buena parte del patrimonio que es impagable".

"Jorge como jugador era un jugador que su liderazgo lo ejercía más con el ejemplo y más estando muy bien en los momentos importantes de los partidos y la temporada; no era un gran hablador, ha tenido que enriquecer su forma de liderar con la capacidad de comunicar y lo ha hecho muy bien", apuntó Scariolo.

También recalcó el increíble espíritu que ha proporcionado las ventanas ya que "todo se conjuntó y se fusionó en un espíritu de equipo increíble, en una disponibilidad tremenda en tres días de entrenamiento, donde se captó conocimientos para poder competir como un equipo".

Por último quiso recalcar sobre el Mundial de China que "llevarán al equipo hasta el límite de sus posibilidades" con el objetivo de terminar otro campeonato diciendo "lo hemos dado todo y hemos llegado hasta donde hemos podido" ya que "esa es la recompensa que busco cuando participo en una competición deportiva, la propia competición te coloca en su sitio".