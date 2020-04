La ACB mira con recelo la cancelación de la liga italiana

La Federación de Baloncesto Italiana (FIP) anunció este martes que la temporada 2019-2020 de la Lega A (Primera división) está definitivamente acabada, porque no se dan las condiciones de seguridad necesarias a causa de la pandemia del coronavirus.

"El presidente de la FIP, Gianni Petrucci, considerada la determinación de la Liga A de Baloncesto de delegar todo tipo de decisión vinculada con el cierre anticipado de la temporada 2019-2020, y tras contactar brevemente con el Consejo Federal, declara terminado el campeonato de primera división", reza el comunicado oficial de la FIP. "Dicha decisión ha sido tomada a causa de la emergencia del COVID-19 en todo el territorio nacional", agrega.

Una emergencia que es muy similar en España y que ha hecho que la ACB, de la que forma parte el Valencia Basket, mire con cierto recelo y mucha preocupación una medida que, en última instancia, se podría ver obligada a tomar en el peor de los escenarios dentro de la Liga Endesa.

La liga italiana, cuyos últimos partidos se disputaron el 7 de marzo, se cierra con el Virtus Bolonia como líder tras 21 jornadas con 36 puntos, cuatro más que Sassari, pero la FIP no informó sobre si el título será entregado o anulado.

"Considerado que hasta este momento en los decretos del Gobierno no existen fechas seguras sobre la posibilidad de reanudar la competición en condiciones de total seguridad, no se puede pensar que se desarrollen partidos de baloncesto en Italia", explica la FIP en su comunicado.

Además, según la FIP, el abandono definitivo de la temporada permitirá a los clubes actuar con todas las medidas necesarias para "evitar ulteriores gastos económicos".

