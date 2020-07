Positivo por coronavirus de una de las grandes estrellas de la NBA

Russell Westbrook, en uno de los All Star de la NBA

Russell Westbrook, en uno de los All Star de la NBA EFE

Con la cuenta atrás hacia el inicio de la NBA ya en marcha (arranca la Liga el 30 de julio), la mejor competición de baloncesto del mundo se ha visto alterada por un nuevo positivo por coronavirus y además de unas de sus grandes estrellas, Russell Westbrook.

Ha sido el propio base de los Houston Rockets quien ha anunciado su positivo por COVID-19 antes de viajar hacia Orlando, donde su equipo ya prepara desde hace una semana la reanudación de la NBA.

Westbrook mandó el siguiente mensaje en las redes sociales. "He dado positivo en el test del coronavirus antes de viajar a Orlando con el resto del equipo. Actualmente me encuentro bien, estoy en cuarentena, y mirando para poder reunirme con el equipo en cuanto me dejen. Gracias a todos por vuestros mensajes y por vuestro apoyo. Por favor, tomaos en serio este virus. ¡Cuidaos!".

Cabe recordar que Westbrook fue MVP de la NBA en 2017 y el único jugador que ha logrado al menos un triple-doble ante todos los equipos de la Liga, aunque ahora tendrá difícil participar en la Fase Final que enfrentará a 22 de las franquicias en la lucha por el anillo.