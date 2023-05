El Real Madrid ha compartido este martes con los madrileños la undécima Euroliga de baloncesto conquistada en Kaunas, un trofeo "de ensueño" que "quedará siempre en la memoria y corazón de todos los aficionados al baloncesto", en una jornada de fiesta en la que ofrecieron el título a la Comunidad y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el Ayuntamiento y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Los jugadores madridistas han compartido el trofeo de la Euroliga 2022-2023 ante cientos de aficionados que acompañaron la travesía blanca por el centro de Madrid. La primera parada de la plantilla y el cuerpo técnico, acompañados por el presidente madridista y la directiva del club, fue la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol.

Allí, después del intercambio de regalos -una placa del organismo para el club y una camiseta para Ayuso-, tomó la palabra Florentino Pérez, quien reconoció que el recibimiento fue "emocionante". "Esta gesta quedará siempre en la memoria y en el corazón de todos los aficionados al baloncesto", aseguró.

"Es el símbolo de lo que es el Real Madrid, un ejemplo de superación increíble y de saber afrontar un desafío con la convicción de no rendirse jamás. Lo que vivimos en Kaunas es la culminación de un camino hacia lo imposible, una semejanza con lo que pasó en la Champions el año pasado", elogió el presidente.

Florentino Pérez tuvo palabras de agradecimiento hacia unos jugadores "que respiran madridismo y son muy conscientes de lo que representa ser del Real Madrid". "Han atravesado momentos de dificultad haciendo que el camino hacia el éxito fuera mucho más duro. Tavares ha demostrado ser el mejor pívot del baloncesto europeo. Llull y Chacho representan el espíritu de unidad, lo han ganado todo y siguen demostrando el compromiso con el club", se dirigió a algunos en especial.

"Esta ultima canasta será la canasta de tu vida, uno de esos grandes momentos mágicos que no olvidaremos nunca", dijo al capitán blanco, ante de confesar que la 'Undécima' "es un titulo muy especial" para el técnico, Chus Mateo, "un hombre de la casa que ha sufrido desde el primer minuto algunos ataques precipitados e injustos", según el presidente. "La presión ha sido enorme y tú lo has sabido afrontar", halagó al entrenador.

También tuvo palabras de gratitud hacia la afición del Real Madrid, sin la que "nada habría sido posible", resaltando su apoyo durante el quinto partido en Madrid ante el Partizán que permitió la remontada en cuartos de final. "Será uno de los mejores partidos de la historia del baloncesto europeo", señaló. "La sección de baloncesto es sinónimo de grandeza para el Real Madrid", remarcó.

Para Ayuso, el Real Madrid "ha vuelto a hacer historia" levantando la undécima Copa de Europa. "Es la victoria más emocionante, que siempre se va a recordar y hará más grande la leyenda del club. Estuvisteis al límite ante el Partizán y la canasta de Llull ya forma parte del épico momento de la Euroliga. Este club se caracteriza por su señorío, grandeza y fe descomunal siempre, incluso cuando todo está en contra", destacó la presidenta.

"El Real Madrid es doblemente grande, todo lo que hace trasciende el fútbol y el baloncesto. El trabajo en equipo y la disciplina aparece en todos los proyectos, sois una leyenda que apasiona a miles de personas. La receta es equipo, perseverancia y triunfo, la enseñanza más valiosa que puede enseñar el Real Madrid", concluyó su discurso Ayuso.

Antes había tomado la palabra el capitán madridista, Sergio Llull, quien recordó el camino "duro" hacia el triunfo. "Todo el mundo estuvo increíble en la 'Final Four', hemos hecho otra demostración de lo que significa vestir esta camiseta: no rendirse nunca y no bajar los brazos. Ojalá podamos volver en un mes con el trofeo de Liga", deseó el jugador.

Llull también llevó la voz cantante en el balcón de la sede regional, dirigiéndose a los cientos de madrileños que esperaban ver el trofeo de cerca. Tanto él como Rudy Fernández, Sergio Rodríguez o Walter Tavares agradecieron el apoyo de los seguidores, terminando sus breves intervenciones con el tradicional 'Hala Madrid'.

Y fue ante los madrileños cuando Mateo calificó "de ensueño" la Euroliga conquistada en Kaunas, "con una canasta poética de Llull" y "levantando un 0-2 en una eliminatoria de leyenda ante Partizán".

Almeida: "Derrochásteis todo el alma"

La segunda y última parada de los blancos fue el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid y donde esperaba el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, vestida esta con una camiseta de Vinícius Júnior en apoyo al brasileño tras los insultos racistas recibidos por el brasileño.

Tras saludar a todos los integrantes del equipo, Almeida resaltó la "victoria histórica" del Real Madrid en la Euroliga, un triunfo que les convierte en "el símbolo" de la capital. "La épica que ha rodeado a esta Euroliga será recordada, ocupará un lugar preferente. Porque nunca se había remontado un 0-2, por superar al Barça y por esa final extraordinaria, con esa canasta a falta de tres segundos", dijo el alcalde.

"No lo habéis pasado nada bien esta temporada y eso hace aún más grande la victoria. El otro día derrochasteis todo el alma del mundo para traer este trofeo a Madrid. Seguís engrandeciendo el nombre de esta ciudad, estamos profundamente orgullosos del Real Madrid, también de los valores que transmitís. Estoy convencido de que vais a seguir trayendo más triunfos y seguiréis siendo emblema de esta ciudad", auguró.

Como en la Puerta del Sol, Florentino Pérez también tomó la palabra para mostrarse "orgulloso" de que el club se haya convertido "en uno de los grandes embajadores" de la ciudad. "El Real Madrid es un club universal, a través de sus valores, con los que este equipo se siente plenamente identificado y que han sido fundamentales para conseguir otra de las páginas más brillantes del Real Madrid de baloncesto", subrayó.

"Ha sido un recorrido emocionante en una de las temporadas más difíciles de los últimos tiempos. Trabajo, sacrificio y lucha de unos jugadores que lo han dado todo con humildad. La canasta de Llull será siempre eterna y uno de los grandes símbolos de esta Copa de Europa. Somos el club de las 25 Copas de Europa, las 14 en fútbol y ahora las 11 en baloncesto", añadió.