Definidas las Selecciones Infantil y Cadete de la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana consiguió su primer oro en Infantil femenino en la pasada edición del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Baloncesto
Configuradas las Selecciones Infantil y Cadete de la Comunitat Valenciana que disputarán el próximo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Baloncesto, que se celebrará en Zaragoza del 3 al 7 de enero.
Cataluña defiende los títulos en Cadete masculino y Cadete femenino conquistados el año pasado en el Palacio de los Deportes Carolina Marín. La Comunidad de Madrid es la actual campeona en Infantil masculino mientras que la Comunitat Valenciana consiguió su primer oro en Infantil femenino la temporada pasada.
El torneo se disputará del 3 al 7 de enero con el mismo sistema de competición de los últimos años, con las 19 selecciones autonómicas divididas en cinco grupos (cuatro de cuatro y uno último de tres) en una primera fase que otorgará los ocho billetes a cuartos de final.
Hasta ese momento, la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) ha programado dos nuevas concentraciones de trabajo y la participación en dos Torneos que pondrán la guinda a la preparación. Uno de ellos será el I Torneo de Selecciones Autonómicas "Vila de Calp", que podremos disfrutar in situ en categoría Infantil los días 27 y 28 de diciembre con la presencia de los combinados de Madrid, Cataluña, Aragón y Comunitat Valenciana.
Componentes de la Selección Cadete Masculina
ANDRÉS CRESPO PÉREZ (ZENTRO BASKET)
FOUSSEINI ABDOUL KARIM DIABATE (ILLICE BASKET CLUB)
JOEL ELBAL MAZÓN (ILLICE BASKET CLUB)
LUIS GIL VILLARROEL (VALENCIA B.C.)
PABLO GONZÁLEZ BENAVENT (VALENCIA B.C.)
YUSEF HAMZA JUBRAN (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)
ALEJANDRO MARTÍNEZ INDA (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)
LUCAS MARTÍNEZ JURADO (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)
AARÓN PACHÉS ROSA (E.B. VILA-REAL)
SERGIO PALAU LARA (VALENCIA B.C.)
GUILLEM REDONDO BOIX (C.B. ALGINET)
ISMAEL TRAORÉ (CB ILICITANO)
Cuerpo técnico
IVÁN ÍÑIGUEZ MAESTRE
JUAN ANTONIO SEGURA SÁNCHEZ
DANIEL BOLEA ALONSO
Componentes de la Selección Cadete Femenina
NENE SALAM AIDARA NDIAYE (VALENCIA B.C.)
MARINA BORBOLLA HERRERA (CLUB DE BÀSQUET TERRA L´ALFÀS DEL PI)
LUCÍA CARBONELL GAVIDIA (FUNDACIÓ VALÈNCIA BÀSQUET 2000)
CLAUDIA ESTEBAN FERNÁNDEZ (NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ)
SOFIA LILLY KVIECINSKA (VALENCIA B.C.)
ANASTASIA LISHCHUK DOLGAN (VALENCIA B.C.)
ARIADNA LOZANO GIMÉNEZ (VALENCIA B.C.)
MARIE CRISTINE NDIAYE ESONO (CLUB DE BÀSQUET TERRA L´ALFÀS DEL PI)
DANIELA PÉREZ TERRÓN (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)
PAULA REYNAL PONS (VALENCIA B.C.)
NEREA VALLE ALOY (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)
LUCÍA VENTURA SOLA (NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ)
Cuerpo técnico
JORGE RUIZ ALEJO
PAULA DE LUCAS GIMÉNEZ-PERICAS
CRISTIAN HERNÁNDEZ DONATE
Componentes de la Selección Infantil Masculina
LUKAS BLAZEVICIUS (C.D. BERENGUER DALMAU)
XAVI BOLUFER SART (BÀSQUET JOVENTUT XÀBIA)
PATRICK EKE GERMAN (FUNDACIÓ VALÈNCIA BÀSQUET 2000)
RUBÉN FLORIDO GARCÍA (C.B. ILICITANO)
JESÚS IBÁÑEZ FUENTES (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)
MIQUEL MATAIX GIMENO (CLUB ATLÉTICO MONTEMAR)
ALBERT MONSONÍS VICENTE (FUNDACIÓ VALÈNCIA BÀSQUET 2000)
CRISTIAN NEGOITA STROE (AMICS DEL BÀSQUET)
ADRIÁN PLAZA GARCÍA (CLUB ATLÉTICO MONTEMAR)
FAMAN SAMAKE (C.B. ILICITANO)
ADRIÁN VÁZQUEZ ESTEVE (VALENCIA B.C.)
NIKITA ZAMIATIN (FUNDACIÓ VALÈNCIA BÀSQUET 2000)
Cuerpo técnico
ÓSCAR MARTÍNEZ REDONDO
ADRIÀ GASPAR GARCÍA
ALBERTO BOYER FALCÓ
Componentes de la Selección Infantil Femenina
PAULA AGUADO VALERA (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)
LUCÍA ALBERO ORTIZ (VALENCIA B.C.)
LAURA LLUMPO BIERNACKA (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)
ÁNGELA LOZANO GIMÉNEZ (FUNDACIÓ VALÈNCIA BÀSQUET 2000)
CARLA NAVARRO PONCE (VALENCIA B.C.)
ADA NYLA OHIA SYLLA (VALENCIA B.C.)
JULIA QUILIS PLASENCIA (VALENCIA B.C.)
MÓNICA RUBIO PALMER (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)
RUTH SÁNCHEZ MERCADO (VALENCIA B.C.)
LAURA VILLAREJO COSTA (VALENCIA B.C.)
CARMEN VIZCAYA GARCÍA (VALENCIA B.C.)
ELENA ZACARÍAS VALIENTE (VALENCIA B.C.)
Cuerpo técnico
CARLES YUSTE GÓMEZ
BEGOÑA CERCÓS PÉREZ
DANIEL GARCÍA GÁLVEZ
