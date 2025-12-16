Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Definidas las Selecciones Infantil y Cadete de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana consiguió su primer oro en Infantil femenino en la pasada edición del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Baloncesto

La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) ha programado dos nuevas concentraciones de trabajo y la participación en dos Torneos que pondrán la guinda a la preparación.

La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) ha programado dos nuevas concentraciones de trabajo y la participación en dos Torneos que pondrán la guinda a la preparación. / FBCV

Lidia Martínez

A. C.

Valencia

Configuradas las Selecciones Infantil y Cadete de la Comunitat Valenciana que disputarán el próximo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Baloncesto, que se celebrará en Zaragoza del 3 al 7 de enero.

Cataluña defiende los títulos en Cadete masculino y Cadete femenino conquistados el año pasado en el Palacio de los Deportes Carolina Marín. La Comunidad de Madrid es la actual campeona en Infantil masculino mientras que la Comunitat Valenciana consiguió su primer oro en Infantil femenino la temporada pasada.

El torneo se disputará del 3 al 7 de enero con el mismo sistema de competición de los últimos años, con las 19 selecciones autonómicas divididas en cinco grupos (cuatro de cuatro y uno último de tres) en una primera fase que otorgará los ocho billetes a cuartos de final.

Hasta ese momento, la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) ha programado dos nuevas concentraciones de trabajo y la participación en dos Torneos que pondrán la guinda a la preparación. Uno de ellos será el I Torneo de Selecciones Autonómicas "Vila de Calp", que podremos disfrutar in situ en categoría Infantil los días 27 y 28 de diciembre con la presencia de los combinados de Madrid, Cataluña, Aragón y Comunitat Valenciana.

Componentes de la Selección Cadete Masculina

ANDRÉS CRESPO PÉREZ (ZENTRO BASKET)

FOUSSEINI ABDOUL KARIM DIABATE (ILLICE BASKET CLUB)

JOEL ELBAL MAZÓN (ILLICE BASKET CLUB)

LUIS GIL VILLARROEL (VALENCIA B.C.)

PABLO GONZÁLEZ BENAVENT (VALENCIA B.C.)

YUSEF HAMZA JUBRAN (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)

ALEJANDRO MARTÍNEZ INDA (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)

LUCAS MARTÍNEZ JURADO (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)

AARÓN PACHÉS ROSA (E.B. VILA-REAL)

SERGIO PALAU LARA (VALENCIA B.C.)

GUILLEM REDONDO BOIX (C.B. ALGINET)

ISMAEL TRAORÉ (CB ILICITANO)

Cuerpo técnico

IVÁN ÍÑIGUEZ MAESTRE

JUAN ANTONIO SEGURA SÁNCHEZ

DANIEL BOLEA ALONSO

Selección Valenciana Cadete Masculino.

Selección Valenciana Cadete Masculino. / FBCV

Componentes de la Selección Cadete Femenina

NENE SALAM AIDARA NDIAYE (VALENCIA B.C.)

MARINA BORBOLLA HERRERA (CLUB DE BÀSQUET TERRA L´ALFÀS DEL PI)

LUCÍA CARBONELL GAVIDIA (FUNDACIÓ VALÈNCIA BÀSQUET 2000)

CLAUDIA ESTEBAN FERNÁNDEZ (NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ)

SOFIA LILLY KVIECINSKA (VALENCIA B.C.)

ANASTASIA LISHCHUK DOLGAN (VALENCIA B.C.)

ARIADNA LOZANO GIMÉNEZ (VALENCIA B.C.)

MARIE CRISTINE NDIAYE ESONO (CLUB DE BÀSQUET TERRA L´ALFÀS DEL PI)

DANIELA PÉREZ TERRÓN (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)

PAULA REYNAL PONS (VALENCIA B.C.)

NEREA VALLE ALOY (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)

LUCÍA VENTURA SOLA (NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ)

Cuerpo técnico

JORGE RUIZ ALEJO

PAULA DE LUCAS GIMÉNEZ-PERICAS

CRISTIAN HERNÁNDEZ DONATE

Selección valenciana Cadete Femenino.

Selección valenciana Cadete Femenino. / FBCV

Componentes de la Selección Infantil Masculina

LUKAS BLAZEVICIUS (C.D. BERENGUER DALMAU)

XAVI BOLUFER SART (BÀSQUET JOVENTUT XÀBIA)

PATRICK EKE GERMAN (FUNDACIÓ VALÈNCIA BÀSQUET 2000)

RUBÉN FLORIDO GARCÍA (C.B. ILICITANO)

JESÚS IBÁÑEZ FUENTES (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)

MIQUEL MATAIX GIMENO (CLUB ATLÉTICO MONTEMAR)

ALBERT MONSONÍS VICENTE (FUNDACIÓ VALÈNCIA BÀSQUET 2000)

CRISTIAN NEGOITA STROE (AMICS DEL BÀSQUET)

ADRIÁN PLAZA GARCÍA (CLUB ATLÉTICO MONTEMAR)

FAMAN SAMAKE (C.B. ILICITANO)

ADRIÁN VÁZQUEZ ESTEVE (VALENCIA B.C.)

NIKITA ZAMIATIN (FUNDACIÓ VALÈNCIA BÀSQUET 2000)

Cuerpo técnico

ÓSCAR MARTÍNEZ REDONDO

ADRIÀ GASPAR GARCÍA

ALBERTO BOYER FALCÓ

Selección valenciana Infantil Masculino.

Selección valenciana Infantil Masculino. / FBCV

Componentes de la Selección Infantil Femenina

PAULA AGUADO VALERA (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)

LUCÍA ALBERO ORTIZ (VALENCIA B.C.)

LAURA LLUMPO BIERNACKA (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)

ÁNGELA LOZANO GIMÉNEZ (FUNDACIÓ VALÈNCIA BÀSQUET 2000)

CARLA NAVARRO PONCE (VALENCIA B.C.)

ADA NYLA OHIA SYLLA (VALENCIA B.C.)

JULIA QUILIS PLASENCIA (VALENCIA B.C.)

MÓNICA RUBIO PALMER (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)

RUTH SÁNCHEZ MERCADO (VALENCIA B.C.)

LAURA VILLAREJO COSTA (VALENCIA B.C.)

CARMEN VIZCAYA GARCÍA (VALENCIA B.C.)

ELENA ZACARÍAS VALIENTE (VALENCIA B.C.)

Cuerpo técnico

CARLES YUSTE GÓMEZ

BEGOÑA CERCÓS PÉREZ

DANIEL GARCÍA GÁLVEZ

Selección valenciana Infantil Femenino.

Selección valenciana Infantil Femenino. / FBCV

