El futuro del baloncesto español se reúne en Calp por Navidad

La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) organiza los próximos 27 y 28 de diciembre el I Torneo Infantil de Selecciones Autonómicas “Vila de Calp”, un evento que se desarrollará en colaboración con el Ajuntament de Calp y el CB Ifach Calpe.

La competición contará con la participación de las selecciones infantiles de Comunitat Valenciana, Cataluña, Aragón y Madrid, tanto masculinas como femeninas, convirtiendo la ciudad en un punto de encuentro clave para el talento emergente justo antes del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

A lo largo de dos jornadas, los equipos disputarán un completo programa de partidos que permitirá seguir de cerca la evolución de las generaciones que representan el futuro del baloncesto en sus respectivas comunidades. Una oportunidad única para disfrutar del baloncesto formativo de alto nivel en un entorno privilegiado como es Calpe.

El Torneo se desarrollará en el Pabellón Domingo Crespo de Calp y será retransmitido en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas) y del Canal YouTube FBCV. Además, todos los encuentros se podrán seguir en vivo con estadística completa a través de la App Oficial FBCV.

La FBCV agradece al Ayuntamiento de Calp su colaboración y apoyo para hacer posible este evento, así como su apuesta continua por el deporte y por iniciativas que impulsan el crecimiento del baloncesto base.

Calendario de partidos

Sábado 27 de diciembre

17:00 h. Femenino. Madrid - Cataluña

17:00 h. Masculino. Comunitat Valenciana – Aragón

19:15 h. Femenino. Comunitat Valenciana – Aragón

19:15 h. Masculino. Madrid – Cataluña

Domingo 28 de diciembre

09:30 h. 3º y 4º puesto (masculino y femenino)

11:30 h. Final (masculino y femenino)