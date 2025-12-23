El futuro del baloncesto español se reúne en Calp por Navidad
La competición contará con la participación de las selecciones infantiles de Comunitat Valenciana, Cataluña, Aragón y Madrid, tanto masculinas como femeninas
A C.
La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) organiza los próximos 27 y 28 de diciembre el I Torneo Infantil de Selecciones Autonómicas “Vila de Calp”, un evento que se desarrollará en colaboración con el Ajuntament de Calp y el CB Ifach Calpe.
La competición contará con la participación de las selecciones infantiles de Comunitat Valenciana, Cataluña, Aragón y Madrid, tanto masculinas como femeninas, convirtiendo la ciudad en un punto de encuentro clave para el talento emergente justo antes del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.
A lo largo de dos jornadas, los equipos disputarán un completo programa de partidos que permitirá seguir de cerca la evolución de las generaciones que representan el futuro del baloncesto en sus respectivas comunidades. Una oportunidad única para disfrutar del baloncesto formativo de alto nivel en un entorno privilegiado como es Calpe.
El Torneo se desarrollará en el Pabellón Domingo Crespo de Calp y será retransmitido en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas) y del Canal YouTube FBCV. Además, todos los encuentros se podrán seguir en vivo con estadística completa a través de la App Oficial FBCV.
La FBCV agradece al Ayuntamiento de Calp su colaboración y apoyo para hacer posible este evento, así como su apuesta continua por el deporte y por iniciativas que impulsan el crecimiento del baloncesto base.
Calendario de partidos
Sábado 27 de diciembre
17:00 h. Femenino. Madrid - Cataluña
17:00 h. Masculino. Comunitat Valenciana – Aragón
19:15 h. Femenino. Comunitat Valenciana – Aragón
19:15 h. Masculino. Madrid – Cataluña
Domingo 28 de diciembre
09:30 h. 3º y 4º puesto (masculino y femenino)
11:30 h. Final (masculino y femenino)
- El Nou Mestalla inicia la instalación de su cubierta traslúcida
- La lesión de Isco se complica y la baja puede ser larga
- La reacción de Umar Sadiq tras ser preguntado por una posible vuelta al Valencia
- La racha triunfal del VCF Mestalla de Angulo confirma la reacción
- Cambio importante en el estudio de arquitectos del Nou Mestalla, Fenwick-Iribarren
- Ya se conoce el tiempo de baja de Koundé
- Así serán los cuatro espacios clave del Nou Mestalla: Mediterranean Suites, Mediterranean Club, Loges y el auditorio
- Lío en el mercado: El Sevilla quiere 'robarle' un delantero al Betis