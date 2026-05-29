La Liga Foster’s Hollywood 1ª División Masculina busca campeón en Calp

La Liga Foster’s Hollywood 1ª División Masculina está lista para conocer a su campeón. Inmocarrillo CB TLL Abastos, CB Ifach Calpe, Denia Bàsquet y Turbo Manises CBC son los cuatro equipos que aspiran a levantar el trofeo en la temporada 2025-2026. Todos ellos han salido victoriosos de las diferentes eliminatorias y acceden a la Fase Final, que se disputará en Calp los días 30 y 31 de mayo con formato de semifinales y final.

Sábado 30 de mayo

17:30 h. Inmocarrillo CB TLL Abastos – CB Ifach Calpe

19:30 h. Denia Bàsquet – Turbo Manises CBC

Domingo 31 de mayo

10:00 h. 3º y 4º puesto

12:00 h. Final

Todos los encuentros se emitirán en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV).

Calp va a concentrar buena parte de la atención del baloncesto de la Comunitat durante este próximo fin de semana, puesto que gracias a la apuesta del Ayuntamiento de Calp y del CB Ifach Calpe, la localidad va a acoger también el 100% de las Finales en Cadete IR Zonal y en Infantil IR Zonal.