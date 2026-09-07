Arranca la Liga Guerreras Iberdrola con tres equipos de la #Comunitatdelhandbol

La Liga Guerreras Iberdrola 2026/27 arranca este miércoles 9 de septiembre y lo hará con la presencia de tres equipos de la Comunitat Valenciana: Balonmano Elche, Balonmano Morvedre y Elda Prestigio. Los 14 equipos participantes en la máxima categoría del balonmano femenino español quedaron emparejados para una temporada que sufre algunas modificaciones respecto el año pasado, como por ejemplo la desaparición del play-down, ya que descenderán directamente los dos últimos clasificados. En el otro lado de la clasificación, el cambio se verá reflejado en la eliminación de los cuartos de final del play-off, de esta manera solo jugarán esta fase final los cuatro mejores equipos de la liga regular, jugándose semifinales a doble vuelta y una final al mejor de tres partidos.

Debut exigente

La competición arrancará este miércoles 9 de septiembre con una primera jornada que llevará a los tres representantes autonómicos a enfrentarse a rivales de máxima exigencia.

El Balonmano Elche tendrá uno de los estrenos más exigentes posibles. El conjunto ilicitano viajará hasta las Islas Canarias para medirse al Rocasa Gran Canaria, vigente campeón de la competición, en el pabellón Antonio Moreno.

Las ilicitanas afrontarán así desde el primer día un reto de máxima dificultad ante uno de los grandes protagonistas del balonmano femenino nacional. El encuentro supondrá el primer paso de un nuevo curso para un equipo acostumbrado a competir al máximo nivel y que buscará comenzar la temporada sumando en una de las pistas más complicadas de la categoría.

Por su parte, el Balonmano Morvedre iniciará su camino en la Liga Guerreras Iberdrola lejos de casa. El conjunto saguntino se desplazará hasta Galicia para enfrentarse al Conservas Orbe Zendal Porriño en la primera jornada.

El equipo valenciano afronta una nueva temporada en la élite con el objetivo de consolidarse en la categoría y competir desde el inicio por sus objetivos. El primer compromiso exigirá la mejor versión de las saguntinas ante un rival que también buscará arrancar el curso con una victoria.

El Elda Prestigio será el único de los tres representantes de la Comunitat Valenciana que comenzará la competición como local. Las eldenses recibirán al Zonzamas Plus Car Lanzarote en el Pabellón Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez, en un encuentro que marcará el inicio de un nuevo desafío en la máxima categoría.

El conjunto alicantino buscará aprovechar el factor pista y el apoyo de su afición para sumar sus primeros puntos de la temporada. Un inicio en casa que permitirá a las eldenses afrontar desde el primer momento una competición en la que la regularidad y la capacidad para hacerse fuertes como locales serán claves.

Primera jornada: 9 de septiembre de 202

Partido 01 | KH-7 Granollers vs Lobas Global Atac Oviedo

| KH-7 Granollers vs Lobas Global Atac Oviedo Partido 02 | Atlético Guardés vs Grafometal Sporting La Rioja

| Atlético Guardés vs Grafometal Sporting La Rioja Partido 03 | Conservas Orbe Zendal Porriño vs Balonmano Morvedre

| Partido 04 | Rocasa Gran Canaria vs Balonmano Elche

| Partido 05 | Elda Prestigio vs Zonzamas Plus Car Lanzarote

| Partido 06 | Super Amara Bera Bera vs Replasa Beti-Onak

| Super Amara Bera Bera vs Replasa Beti-Onak Partido 07 | Soliss Pozuelo de CVA vs Costa del Sol Málaga