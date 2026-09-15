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FORMACIÓN

Monóvar, primera parada del camino al CESA 2027

Dentro del programa Fer Futur, están citadas las selecciones Infantiles y Cadetes de la Comunitat Valenciana

El Pabellón Polideportivo Municipal de Monóvar acoge los primeros entrenamientos de las selecciones de la #Comunitatdelhandbol.

El Pabellón Polideportivo Municipal de Monóvar acoge los primeros entrenamientos de las selecciones de la #Comunitatdelhandbol. / MÓNICA MARGARIT

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Lidia Martínez

A. V.

Valencia

El Pabellón Polideportivo Municipal de Monóvar acoge los primeros entrenamientos de las selecciones de la #Comunitatdelhandbol. El domingo 20 de septiembre, la localidad alicantina acoge los primeros entrenamientos de las selecciones de la Comunitat Valenciana para empezar a preparar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se disputará en enero de 2027.

Dentro del programa Fer Futur, las selecciones Infantiles están citadas a las 08:30 horas para entrenar de 09:00 a 10:30 horas y de 14:00 a 15:30 horas y las selecciones Cadetes están citadas a las 10:00 horas para entrenar de 10:30 a 12:00 horas y de 15:30 a 17:00 horas.

Por su parte, las selecciones Juveniles de la #Comunitatdelhandbol están citadas a las 11:30 horas para entrenar en horario de mañana de 12:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 18:30 horas.

Convocatorias

Convocatoria selección Infantil Femenina.

Convocatoria selección Infantil Femenina. / FBMCV

Convocatoria selección Infantil masculina.

Convocatoria selección Infantil masculina. / FBMCV

Convocatoria selección Cadete femenina.

Convocatoria selección Cadete femenina. / FBMCV

Convocatoria selección Cadete masculina.

Convocatoria selección Cadete masculina. / FBMCV

Convocatoria selección Juvenil femenina.

Convocatoria selección Juvenil femenina. / FBMCV

Convocatoria selección Juvenil masculina.

Convocatoria selección Juvenil masculina. / FBMCV

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