Monóvar, primera parada del camino al CESA 2027
Dentro del programa Fer Futur, están citadas las selecciones Infantiles y Cadetes de la Comunitat Valenciana
A. V.
El Pabellón Polideportivo Municipal de Monóvar acoge los primeros entrenamientos de las selecciones de la #Comunitatdelhandbol. El domingo 20 de septiembre, la localidad alicantina acoge los primeros entrenamientos de las selecciones de la Comunitat Valenciana para empezar a preparar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se disputará en enero de 2027.
Dentro del programa Fer Futur, las selecciones Infantiles están citadas a las 08:30 horas para entrenar de 09:00 a 10:30 horas y de 14:00 a 15:30 horas y las selecciones Cadetes están citadas a las 10:00 horas para entrenar de 10:30 a 12:00 horas y de 15:30 a 17:00 horas.
Por su parte, las selecciones Juveniles de la #Comunitatdelhandbol están citadas a las 11:30 horas para entrenar en horario de mañana de 12:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 18:30 horas.
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