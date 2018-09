Lo grave es el gol encajado, no los fallados

Termina el partido, miro la pantalla del móvil y echa humo. Entre todos, me llama la atención un mensaje: «Una pregunta ¿5 puntos de 18 es para preocuparse o para encargar una paella? Es que desconozco qué puede publicar un periodista con este panorama. Bueno, será que les damos un poquito de ventaja». Y lo crean o no, me ha hecho pensar. ¿Qué tiene que hacer un periodista con este panorama? Pues decir lo que piensa. Así que allá voy. Estoy hasta las narices del VAR. Y de los árbitros. A Batshuayi, dentro del área, con el balón en juego, un defensa -concretamente Cabral- le da un empujón de manera clara y evidente, de esos que se ven a kilómetros, y el árbitro del VAR no le dice nada al árbitro de campo. ¡La jugada no se revisa como tampoco se revisó la patada de Mario Gaspar a Coquelin! El VAR solo sirve para jugadas que son matemáticas. Para nada más. Cuando hay una mínima interpretación de por medio, no sirve para nada. Es una tomadura de pelo. Que se entienda lo que voy a decir, al final, cuando digo que las palabras de Iturralde me suenan a amenaza, es por cosas como esta. Es como si hubiera algo parecido a un corporativismo no escrito entre los árbitros, y «claro como Marcelino nos putea» pues si podemos fastidiarle, le fastidiamos. Pero ojo, pienso más cosas del partido y no soy tan simple como para creer que el Valencia va como va por culpa del VAR o de los árbitros. Y no se crean que pienso que lo que llevó al Valencia a no ganar el partido es que falló ocasiones de gol. No. De eso nada. Ese no es el problema. El Valencia será competitivo cuando vaya ganando 1-0 y sea capaz de no encajar gol. Para mí, lo grave no son las ocasiones falladas con 1-0, lo grave es el error defensivo en el minuto 80. Otro centro lateral y a Murillo le come la tostada Iago Aspas, pedazo de delantero por otra parte. Este verano cuando el Valencia quería ficharlo había cierto clamor y hasta te insultaban por informar... en fin, mejor lo dejamos estar y volvemos al partido y al mensaje inicial, la pregunta clave a la que debe responder un periodista es si sigue confiando en este equipo y lo cierto es que ha hecho el mejor partido de la temporada. Los jugadores tienen buena actitud en general, algunos son francamente buenos como Guedes, Rodrigo, Gayà, Kondogbia, Soler o Coquelin y se les ve muy metidos, , creo que el gol puede ser una cosa de rachas y suerte, pero la suerte es para quien la busca, pero o dejamos la portería a cero, o no hay nada qué hacer. Y lo que viene por delante es Anoeta, Old Trafford y el Barça...



