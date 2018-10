Hoy sí va a ser la noche de que te hablé

Uno se levanta el lunes todavía dolorido porque fuimos los colegas a subir al Monte Picayo de Puçol a ver si todavía andaba por allí Tamara Gorro pero nada de nada -seguiremos probando cada fin de semana, el que viene vamos a El Garbí-, y ya sin la felicidad con que amaneció el domingo después de la victoria en Anoeta. ¡Los domingos mañaneros cuando has ganado son lo mejor! Pues eso, que el lunes amanecía y amenazaba de pura rutina pero poco a poco se fue animando. De repente aparece de nuevo Héctor Cúper en nuestras vidas. Dicen por Huesca que puede ser el sustituto de Leo Franco. El tiempo le ha dado todo el valor que merecía. No he podido evitar recordar aquellas grandes noches de Champions aunque no sé hasta qué punto es bueno, para nosotros los valencianistas, tanto recuerdo. Digo yo que algún día tendremos que salir del bucle para saborear el presente aunque tenga menos elegancia.

Al poco veo en redes sociales, que alguien que se dice llamar @Rainerbonhof publica una noticia del primer partido del Valencia ante el Manchester en el Reino Unido, en 1982. En ella los periódicos ingleses hablaban de la «brutalidad» valencianista. Y no estoy pidiendo que el Valencia de Marcelino actúe con brutalidad pero soy periodista y me conozco el tema, cuando te tocan la 'corfa' es brutalidad y cuando te sirve para ganar es un 'equipo competitivo'. ¡Que yo escribo todos los días! Y luego me entero de que José Manuel Sempere, que fue uno de los héroes de aquel partido de 1982, estará hoy en Old Trafford junto a su mujer y su hijo. Y como los conozco, -a Pablo Sempere menos-, y sé que son buena gente, no puedo más que emocionarme durante un instante. Y me dejo llevar. Y no me toques las palmas que me conozco, que si me dejo llevar escribo que hoy es un día de esos diferentes, que hoy será una de esas veces en que te das cuenta que el fútbol y el Valencia CF es lo más puñeteramente grande que hay al margen de la familia, los amigos y el trabajo.

El fútbol te cambia el ánimo, te atrapa, te absorbe, te mantiene vivo y te mata al mismo tiempo. Por eso mientras escribo esto y solo de pensarlo las lagartijas juguetean en mi estómago. Y suelto ya como voy, recuerdo esa frase que dice que el Valencia CF lo forman los recuerdos y experiencias personales de todos aquellos que lo sufren y los disfrutan cada día, por ello, y porque nos lo merecemos, hoy te digo a ti que me soportas cada día, que estés tranquilo, que va a ser la noche de que te hablé...otra vez.



Más opiniones de Carlos Bosch.