Prefiero que el equipo se recupere

Llevo días casi implorándole a Marcelino que sea valiente y valiente fue ayer. Se dejó de cambios y rotaciones y puso a los que, al margen de la mala suerte del día del Girona, han dado la cara por él y por el equipo. De esto que digo, Santi Mina es la imagen más evidente, pero me sirve también Wass en el lateral derecho -el danés tiene una oportunidad de oro para ganarse un hueco en el equipo titular y solo veo que pueda serlo ahí- y me vale también el doble pivote con Coquelin y Kondogbia. Como yo lo veo, el primer acierto de Marcelino fue repetir once titular porque es el síntoma evidente de que sabe que tiene un problema por más que él lo limite al acierto, el equipo ha necesitado muchas veces la victoria y se ha plantado, por ejemplo en San Mamés, con demasiados cambios. Por eso, si las lesiones lo permiten, -porque vaya tela los palos que dieron los suizos sin que el árbitro supiera controlar aquello-, el equipo que ganó al Young Boys es el que ha de jugar en Getafe. Tengo claro que lo de Guedes es complicado y veremos si llega Coquelin, pero a dónde quiero llegar yo a es que si todos estuvieran bien, no tendría sentido que, por ejemplo Parejo y Batshuayi fueran titulares. El mensaje que das repitiendo equipo es que aquí juega el que tiene ganas de trabajar por el colectivo, el que no tiene miedo, el que tiene hambre de gloria. Ya he dicho que ahora nadie encarna mejor esos valores que Santi Mina, pero hay algo que creo importante resaltar en el gallego, además de su actitud, de su valentía en el terreno de juego, y de su oportunismo con el gol, tiene solo 22 años y ya ha superado una crisis, quiero decir que ha pasado momentos muy duros y ha demostrado tener una mentalidad fuerte como para salir de ellos. Ha superado la prueba de Mestalla y eso habla muy bien de él. Aprovecho para rematar la faena; llevo días queriendo escribir esto y he esperado a que el equipo ganase para no ser muy corrosivo. Vigila Marcelino porque alguien cercano a ti te está generando un problema. Busca aliados tratando de ayudarte y entre los dos te sacarán un ojo. Para defender al entrenador no hace falta decir que Soler es un futbolista hinchado, que Kondogbia no es para tanto o pegarle un palo a Rodrigo y decir en público cuánto cobra porque dice lo que piensa. A mí me da lo mismo, si lo haces bien te aplaudo y si lo haces mal lo digo, pero no sé si a los futbolistas les da igual. Esa es la cuestión...PD: Me importa más que se recupere el equipo de manera definitiva que la Champions.



