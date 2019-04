El Valencia CF no se ensañó

Lo siento mucho pero no puedo evitar acordarme de la derrota de Vallecas. Tengo claro que el fútbol le va a dar otra oportunidad al Valencia CF de meterse en puestos de Champions, y de hecho la próxima jornada hay un Getafe-Sevilla, pero perder ese partido de la manera que se perdió me sigue doliendo cada vez que miro la clasificación.



El Valencia

Del partido, pues que con algo de suerte el Valencia habría goleado en la primera mitad, y que por momentos hasta me dio la sensación de que los jugadores de Marcelino, ya en el segundo tiempo, se recrearon y hasta no quisieron ensañarse. Seguramente porque sabían que el partido estaba ganado y se limitaron a regular esfuerzos que buena falta les va a hacer para lo que viene por delante. Solo Gameiro tuvo cierto colmillo en los minutos finales. Y también es lógico porque quería reivindicarse. Por cierto, ¿no les da la sensación de que no se la pasan? Igual es porque se desmarca mucho o yo que soy malpensado.



Lo de Kang In...

Sé que es difícil jugar en el Valencia CF pero también es muy difícil entender que Kang In sea permanentemente el descarte. Con lo poco que volvió a jugar ayer demuestra que es un futbolista útil para el equipo.



Sobre Daniel Wass

Me gusta muy poco como medio centro. Hablo de Wass. Cuando entró Coquelin el equipo lo notó tanto o más que el jueves de la semana pasada ante el Villarreal. Es evidente que no es su sitio. Le falta físico y hasta parece algo perdido tácticamente, contra el Levante menos, pero todo ello no evita que haya que valorar y aplaudir al danés porque cuando juega en el doble pivote le está haciendo un servicio al equipo. Marcelino quiere correr los riesgos mínimos con Coquelin y lo entiendo, por ello la figura del danés cobra relevancia. Repito, no es su sitio y trata de ayudar. Y eso es lo no dudo en aplaudirle. Es un futbolista trabajador que se pone al servicio del colectivo siempre.



La locura del Levante

El Levante lleva 59 goles en contra en 32 partidos. Es de locos. Se está jugando la vida y se obliga a marcar cuatro goles en Mestalla para ganar, se obliga a marcarle tres goles al Eibar y al Huesca para ganar, y se obliga a marcar cuatro goles en San Mamés para ganar -tres si quitamos el penalti del tiempo de descuento que yo no habría pitado-. La pregunta es, ¿cuántas veces han marcado tres o cuatro goles el Atlético de Madrid o el Valencia CF en San Mamés? La respuesta a esa pregunta te da una buena medida de la sinrazón futbolística del equipo granota. Cada uno lo verá como quiera, pero yo no entiendo eso de hacer un gol más que el rival para cerrar los partidos. Si encajas tantos goles, lo normal es que termines sufriendo mucho para evitar el descenso porque para neutralizarlos necesitas tener a muchos futbolistas de mucha calidad que generen mucho juego. Y eso vale mucho dinero.



