Marcelino, la metiste hasta el fondo...

Podemos criticar o no a Marcelino por haber cambiado el sistema pero recuerdo el partido de Europa League en el estadio de La Cerámica, sin Kondogbia y sin Coquelin, y el doble pivote con Wass y Parejo fue un desastre. El Villarreal atravesaba el centro del campo del Valencia con suma facilidad y superaba líneas sin tener que jugar a velocidad de vértigo. Si te enfrentas a un equipo como el Arsenal ahí tienes que poner músculo, y si no lo tienes es normal que trates de inventar algo. Dejar el centro del campo sin un tipo que recupere balones y tenga un despliegue físico poderoso es casi un suicidio. Luego, te puede salir mal o no. Eso sí, el invento sirve para calibrar el error de haber puesto a Coquelin cuando estaba todo el pescado vendido.

Esa es la verdadera crítica que me permito hacerle al entrenador del Valencia CF, no que trate de inventar algo cuando no lo tiene y lo necesita. El Villarreal en Mestalla tenía que meter cinco goles en algo menos de media hora y él metió al único pivote defensivo que tiene sabiendo que estaba apercibido. Los jugadores apercibidos tienen que jugar, es obvio, pero si no tienes la necesidad de arriesgar y lo necesitas tanto -como demuestra el invento que tuvo que hacer con cambio de sistema incluido-, ponerlo es una temeridad absoluta. Ya llegará el partido de vuelta y poco a poco iremos convenciéndonos unos a otros de que la remontada es posible, pero Marcelino, la derrota en Emirates Stadium es responsabilidad tuya. Y lo sabes.

De hecho, se te notaba en la cara aquel jueves en que tu equipo eliminó al Villarreal. Tu cara no era la de un entrenador cuyo equipo se había clasificado para las semifinales de una competición europea. Era la cara de alguien que sabía que había metido la pata hasta el fondo. ¡Hasta el fondo! A partir de ahí, pues lo que quieran. El equipo perdido por el campo, con jugadores hablándose constantemente unas veces, otras desquiciados... Errores en defensa que necesariamente se han de pagar cuando enfrente hay delanteros que valen un dineral. Si acaso, me quedo con la sensación de que a este Arsenal se le puede ganar. Lógicamente para hacerlo es conveniente no hacer un partido desastroso como hizo el Valencia en el Emirates, pero se le puede eliminar. No negaré que me parece complicado pensar que le hagamos dos y ellos ninguno, pero no me parece un equipo temible y extremadamente poderoso. PD: De todo, lo que más me preocupa es que otra vez nos han hecho tres goles...