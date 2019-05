España y la M-40

Es lo que tiene querer aparentar que eres madridista en Madrid, barcelonista en Barcelona, deportivista en Coruña o valencianista en València. Que no eres nada. O mejor dicho, que eres esencialmente del sol que más calienta, que normalmente es del Señor Castor. Me he cansado de decirlo y lo repito hoy, ser el tercer equipo de Madrid es mucho ser. Es mucho altavoz y son muchos favores a pagar. Y eso está pasando estos días con los medios de comunicación nacionales con sede en la M-40. Ya ven que no me escondo, hablo de las radios, de todas, y más concretamente las tres grandes más Radio Meseta, y de los periódicos, los deportivos BORM I y BORM II y los no deportivos. A todos ellos se les ha visto el plumero. Joserra es el que menos se tapa. En su Transistor de Onda Cero le da absolutamente igual. Luego un día entra Marcelino en directo y se pone en plan cateto de Brunete a hacer cuatro gracias que tiene bien poca gracia y poco más, pero mientras, campañita de ayuda a Ángel Torres para que su Getafe juegue la Liga de Campeones. Lo más curioso de todo es que no es la primera vez que sucede, que ya pasó hace años cuando el Valencia CF se metió en una final de la Copa del Rey que también jugó el Getafe. La campaña para que la ganara el equipo de Ángel Torres fue tal, que hasta el Rey de entonces, Juan Carlos I, dijo que quería que ganara la Copa el Getafe. Ya ven, quien entrega el trofeo y da nombre a la competición diciendo antes de la final que prefería que la ganase uno de los dos. Y justamente no era el Valencia CF. ¡Vaya hombre!



Lo del Villarreal

Pues me ha caído más de un palo por decir que no creo que el Villarreal vaya a Getafe con la firme intención de perder el partido para tratar de reventarle la Champions al Valencia CF. Dime iluso pero estoy convencido de que no hay un club de fútbol capaz de hacer eso. Hay futbolistas capaces de ganar un partido por ir primados, de empatarlo y de perderlo, pero repito, futbolistas, no un club. No hay ningún club en el que el presidente dé la orden de perder un partido a su entrenador y a sus futbolistas. Es más, creo que hasta puede ser contraproducente. Yo soy portero y mi entrenador me dice que tengo que perder, y le digo pues te pones tú en la portería, fenómeno, y te dejas el gol. «Si tenemos que mirar lo que dicen otros equipos, en las redes sociales u otros aficionados, te vuelves loco. El otro día, mientras desayunaba con mi mujer, escuché a un aficionado del Valencia que estaba al lado y que decía que nos íbamos a dejar perder», ha dicho Jaume Costa, lateral izquierdo del Villarreal. Pues eso.



De concierto

No sé si los que lo fundaron lo hicieron con el ánimo de disfrutar de él, pero en lo que a mi respecta ya hace tiempo que llegué a la conclusión de que lo mejor que se puede hacer con el Valencia CF es disfrutar de él. Les propongo un concierto en su honor. Hoy en la sala Loco Club. Para valencianistas. Allí nos vemos.



