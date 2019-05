Humildad y solidaridad son la receta

Yo creo que la semanita ha dado de sí lo suficiente como para que todos aquellos que de una manera u otra formamos el valencianismo nos hayamos dado cuenta de que no quieren al Valencia CF en la Liga de Campeones. No digo en España, digo entre la prensa nacional a la que me gusta llamar nacionalmadridista, la que básicamente confunde con España todo lo que pasa dentro de la M-40. Llueve en la Castellana y llueve en todo el territorio nacional. No soy tan osado como para decir que España va con el Getafe o con el Valencia CF, porque seguramente al margen de las aficiones de ambos equipos, nadie más va a estar pendiente, pero me sobra para afirmar que la prensa que se dice nacional y en realidad es de Madrid pero se expande a todo el país, ha hecho toda la fuerza que ha estado a su alcance.

Eso no gana partidos, afortunadamente, pero no por ello hay que dejar de decirlo, así que dicho lo anterior y ha llegado el día y el momento, a los futbolistas del Valencia CF hay que decirles que se olviden de todo, que de lo que se trata es de jugar un partido de fútbol y jugar para ganarlo, y eso significa salir concentrados, con la voluntad de darlo todo y de ser muy solidario con el compañero para que el bloque se imponga, pero sobre todo ser humilde, porque la humildad es el mejor antídoto contra la confianza, que hoy es nuestro gran enemigo. Los futbolistas saben que no lo fueron en Vallecas, y un equipo muy inferior a ellos como conjunto y como suma de individualidades, les ganó porque les superó en lo único que les podía superar, en intensidad. Y eso es precisamente lo que no puede pasar hoy.

El Valladolid no puede ser más intenso que el Valencia CF, puede ser más alegre, pero no más intenso. Conviene también saber templar los nervios y no volverse loco ni estresarse si en el minuto 60 el partido va empate a cero o si en el 15 va 1-0. Será clave mantener la concentración durante los noventa minutos y saber qué necesita el partido en cada una de sus fases. Si el Valencia CF, como equipo de fútbol, es capaz de hacer eso, solo la mala suerte, que existe, le privará de la victoria.

PD: A lo largo de su historia el Valencia CF ha demostrado que es capaz de hacerlo muy difícil y de complicarse la vida, por ello quiero decir una cosa, no estoy de acuerdo con que si el Valencia no gana no merece estar en Champions, el Valencia puede estar en Champions sin ganar si tampoco lo hacen sus rivales. Si eso pasa, también merecerá estar en Champions. La Liga, después de 38 partidos, siempre es justa.