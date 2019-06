Kang In y la teoría del espacio

A Mateu Alemany hay veces que se le entiende todo, hay veces que te pone en la pista, otras deja una muletilla que parece relleno y es la que le salva de no decir una mentirola y en ocasiones, porque el cargo obliga, dice mentirolas o lo contrario de lo que es. Nada criticable, que esto del fútbol es así, y un director general diciendo una mentirola lo que hace, la mayoría de las veces, es trabajar por el bien de la empresa que le paga. El otro día le preguntaron por Kang In y dijo la verdad, pero me temo que no se ha valorado lo suficiente esa verdad.

Le preguntan por la cesión de Kang In y dice esto: «Tenemos el convencimiento de que será un jugador muy importante en el futuro. No hay una decisión tomada respecto a su futuro. Con los jugadores jóvenes el valor deportivo se consigue teniendo muchos minutos acumulados eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que sentarnos con el míster para ver su espacio; si bien creo que esta temporada ya ha sido positiva, ha entrado en el vestuario profesional de un equipo de máxima exigencia. Ha dado ese primer paso en el fútbol profesional en un equipo Champions.

Analizaremos cómo se confecciona la plantilla y ver qué espacio tiene. No hay escenarios descartados, con un jugador tan importante debemos tomar la mejor decisión para su desarrollo deportivo, que demuestre y acumule experiencia para llegar al listón tan alto que exige el Valencia CF. Estoy convencido de que va a ser jugador del Valencia CF». Vamos por partes. Cuando dice «no hay una decisión tomada respecto a su futuro» está diciendo que puede salir. Parece un poco obvio, pero por ejemplo, es algo que no está planteado con Carlos Soler, Parejo o Gayà. Seguimos. «Tenemos que sentarnos con el míster para ver su espacio». Es decir, Kang In es un jugador del primer equipo cuyo espacio no está claro, por eso ha de sentarse con el entrenador para definirlo. En este sentido, si hacemos caso a lo que hace el entrenador y no lo que dice, queda claro que Kang In no tiene espacio. No cabe. Por eso añade «no hay escenarios descartados», es decir, que no se descarta que salga, por ejemplo, cedido. En mi opinión sería lo ideal porque con Marcelino no va a rascar bola y ese futbolista necesita jugar para seguir creciendo y aprendiendo. El remate final: «Debemos tomar la mejor decisión para su desarrollo deportivo, que demuestre y acumule experiencia para llegar al listón tan alto que exige el Valencia CF. Estoy convencido de que va a ser jugador del Valencia CF». La última frase es la clave, está convencido de que en el futuro será un fenómeno. Conclusión, que no hace falta que se siente con el entrenador a ver qué «espacio» tiene Kang In en la plantilla. Es un eufemismo. Lo que hay que hacer es buscarle un equipo en el que juegue y mejore. No le demos más vueltas. Aquí no tiene espacio.

