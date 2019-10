La diferencia entre enemigos y aficionados

No es la noticia del siglo lo que el presidente del Valencia CF reúna a sus empleados para darles un mensaje, pero desde luego noticia es porque todo lo que pasa en el club de Mestalla interesa a sus aficionados. Ahora bien, si el mensaje del presidente del Valencia CF a sus empleados tiene que ver con el futuro inmediato de la entidad y con el proyecto que tiene entre manos en medio de un contexto extraño como el actual, la cosa cambia porque lo que diga pasa a ser bastante interesante. ¡Es noticia y de las importantes! De lo que Anil Murthy dijo a los trabajadores del club se han dicho muchas cosas y algunas barbaridades, pero nada nuevo en esta guerra en la que estamos metidos. Me interesan poco las barbaridades pero me preocupa que piense que todo va bien y que nada está haciendo mal. El primer paso para que uno pueda solucionar un problema es ser consciente de que lo tiene. Si no se asume que se está haciendo algo mal, jamás se pondrá remedio para tratar de hacerlo bien. Y ahí está la sustancia del asunto. Por otra parte, que el presidente y Peter Lim crean que todo lo están haciendo bien es duro de asumir porque en el fondo lo que nos están diciendo es que ellos creen que los aficionados son bobos e incapaces de tener un criterio propio basado en su propia experiencia en el fútbol y en el Valencia CF. Esto que digo es duro porque tiene mucha profundidad, pero es lo que pienso. Si Murthy cree que las protestas de los aficionados son la consecuencia de una campaña orquestada por sus enemigos es porque les niega a los aficionados la capacidad de pensar por sí mismos y enjuiciar las últimas decisiones de Peter Lim. Me reitero en una idea: los aficionados que un día protestan en Mestalla no son enemigos de Lim, son valencianistas que sufren por su equipo de fútbol, ese es el gran error que está cometiendo el presidente. Ellos tienen tanto o más interés en que las cosas funcionen. Lim tiene enemigos en València desde antes de que llegara, y a poco que la coyuntura se pone a favor, aparecen, pero insisto, no son los aficionados que protestan aunque su protesta sea contra Lim. Está muy claro quiénes son los enemigos de Lim y está muy claro que lo que hacen y dicen lo hacen por interés personal. Los aficionados protestan porque algo no les gusta, porque están hartos o porque sufren, no por interés. Que Anil Murthy no sea capaz de detectar la diferencia entre unos y otros viene a significar que todavía no ha entendido qué es el Valencia CF en toda su esencia.