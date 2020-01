El gran reto de César Sánchez

P ues ya tenemos director deportivo, o de fútbol, en el Valencia CF. Es César Sánchez. Y con él tenemos también nuevo secretario técnico, o jefe del área de ojeadores, que es Miguel Ángel Corona. Y yo que me alegro. Un club como el Valencia CF no puede estar sin estructura deportiva. Me he cansado de reclamarlo en los últimos meses y esperemos estar ante uno de esos casos en los que se puede decir aquello de nunca es tarde si la dicha es buena. El nombramiento llega tarde como yo lo veo, pero en favor de César tiene una cosa, que al no haber sido inmediatamente después de la salida de Mateu Alemany, se va a librar de que le digan traidor y barbaridades por el estilo que algunos le dedicaron a Albert Celades por aceptar el cargo de entrenador del Valencia CF. Toda la suerte del mundo para los dos y sobre todo mucha responsabilidad. El reto que tiene por delante es enorme. Nada más y nada menos que lograr que el ciclo del equipo se prolongue durante más temporadas. Mateu, Marcelino García Toral y Pablo Longoria hicieron un equipo competitivo y ellos, junto a Celades, han de darle continuidad. ¿Cómo? Pues acertando en los fichajes y en las salidas. Vendiendo cuando toca y como toca y fichando el recambio adecuado para que el nivel competitivo del equipo no se resienta. Es fácil de decir pero complicado de hacer.



