Me da lo mismo Alcácer que Rodrigo

Me da lo mismo si Rodrigo o Paco Alcácer, tengo mi opinión como todo el mundo y empezaría diciendo que no vendería a nadie. Repito, a nadie. Creo que el mercado de invierno habría de estar para fichar el lateral derecho que pide el entrenador y reforzar el equipo, pero una cosa es lo que yo piense como periodista y lo que tenga que hacer quien toma las decisiones en un club de fútbol. Digo esto porque a lo mejor si fuese el dueño o el director general sí aceptaría vender a Rodrigo ahora si la cantidad es buena, pero pasa que eso no es lo importante.

Y vuelvo al inicio, lo mismo me da Rodrigo que Paco, a mí lo que me interesa es que cuando pase el mercado de invierno el Valencia CF tenga mejor equipo. ¡Eso es lo importante! Porque sí, se puede vender a un jugador que es titular indiscutible y una de las referencias del equipo y tener mejor equipo después, pero hay que saber hacerlo. Y es el momento en el que los que están han de justificar el cargo que ocupan. Anil Murthy como presidente, Albert Celades como entrenador, César Sánchez como director de futbol y Corona como jefe de los ojeadores. ¡A torear! De nada vale que yo salga a decir que Rodrigo no se vende y que si el dueño esto y lo otro, lo importante es que el equipo esté a la altura en la segunda parte de la temporada. Y si no han tenido tiempo para planificar la venta, pues lo siento, que hubiese pedido Celades antes el fichaje de César. Que hagan lo que les dé la gana pero que el equipo sea competitivo. Si eres competitivo, ganarás partidos.



Depende del traidor

Rodrigo está metido en un lío porque quiere. El Valencia CF lo vende si le dan lo que pide, y él está loco por la música. Pero quien de verdad le ha metido en un lío es el Barça. Seré claro, lo que está haciendo el FC Barcelona con Rodrigo es tomarle el pelo, porque las ofertas que hace por él son una manera de decirle al mundo que lo ficha porque lo pide el entrenador pero en el fondo cree que el jugador no vale. Rodrigo, no te están valorando. Y ahora Alcácer. Miren, en este año del Centenario he visto a gente dispuesta a perdonar a Mijatovic, a partir de ahí, se pueden imaginar qué pienso del regreso de Paco. Cuando se fue metió la pata y desde entonces va por los micrófonos reclamando su amor por el Valencia CF. Si viene y marca goles, nadie se acordará de cómo se fue hace unas temporadas y no seré yo quien lo recuerde. Leo mucho 'Roma no paga traidores' pero claro, depende del traidor, y eso no vale.

