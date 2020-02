Problema a la vista con Cillessen

Definitivamente el Valencia CF tiene un problema en la portería aunque con esto no estoy diciendo que sea culpa de Jaume Domènech. Al contrario, él lo único que ha hecho es trabajar para ganarse el puesto de titular, que es lo que tiene que hacer todo futbolista profesional. El problema está en el holandés Cillessen. Por petición expresa de Marcelino el Valencia CF le buscó salida el pasado verano a Neto. No creo que lo niegue porque el asturiano es un tipo que va de cara, pero cuando él y Mateu comenzaron a planificar esta temporada a principios del verano pasado, además de pedir a Denis Suárez como fichaje principal, pidió la salida de Neto sí o sí y no era por cuestiones deportivas. Y buscando y buscando portero, a Mateu se le puso a tiro la posibilidad de cambiar a Neto por Cillessen y lo hicieron, ingeniería financiera mediante.

Pues bien, ahora Cillessen es un problema para el Valencia CF aunque nadie lo quiere decir. Tuvo una 'regañina' con Celades porque lo dejó en el banquillo ante el Eibar -partido en el que él volvía de una lesión y en el que esperaba recuperar la titularidad- y desde entonces la cosa está más que tensa entre futbolista y entrenador. Volvió a ser suplente ante el Real Madrid en la Supercopa y en 'la desfeta' de Mallorca, y en el partido siguiente, Copa del Rey ante el Logroñés en Las Gaunas -en el que iba a ser titular- se retiró del calentamiento. Le preguntaron a Celades por esta circunstancia al final del encuentro y el técnico tomó distancia. Para que se entienda qué quiero decir con eso de 'tomó distancia', el técnico, en vez de escribir la novela en primera persona, lo hizo en tercera: "En mitad del calentamiento ha vuelto al vestuario y tenía unas molestias y ha dicho que no podía jugar". Celades toma distancia con en eso de "ha dicho que no podía jugar". Desde aquella lesión de Las Gaunas lleva seis partidos sin entrar en la convocatoria -Barça, Cultural Leonesa, Celta de Vigo, Granada, Getafe y Atlético de Madrid- y en su país ya hay quien dice que de fondo están los nervios del jugador porque teme perder la titularidad con su selección en la Eurocopa. El rumor es que prefiere 'estar lesionado' a que se sepa que es suplente. Digamos que es mejor tener molestias en la cadera que haber perdido el puesto en el Valencia CF porque ya llegará la Eurocopa y se le pasarán las molestias. Es como si Cillessen considerara que está bien visto ser suplente de Ter Stegen en el Barça pero no de Jaume en el Valencia CF. Por otra parte, pase lo que pase hasta que finalice la temporada, me atrevo a decir que César Sánchez tiene que ponerse las pilas y empezar a buscar un portero para la temporada que viene. Supongo que acertará porque a pesar de su condición de director deportivo inexperto, esto es un dato objetivo.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.