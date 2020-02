Parejo da por amortizado a Celades

O mucho cambia el asunto y no tiene pinta, o vamos a tener tiempo de sobra para hablar y debatir sobre la decisión de Peter Lim de cambiar a Marcelino por Celades, aunque me temo que debate no va a haber mucho. Mientras llega ese momento, que lamentablemente está más cerca de lo que a todos nos gustaría, no hay más remedio que preguntarle al entrenador del Valencia CF por qué su equipo ha llegado en un estado de forma lamentable al momento clave de la temporada. Cambiar de entrenador es responsabilidad del propietario. Entrenar al equipo es responsabilidad del entrenador. Sé que la plaga de lesiones es tal que conviene tenerla en cuenta, pero nadie logrará convencerme de que el Valencia CF recibe cuatro goles en Mallorca, tres en Getafe, cuatro en Milán contra la Atalanta y tres ante la Real Sociedad porque tiene muchos lesionados. No quiero ser ofensivo, pero 'justificar' estas goleadas en las lesiones es, desde el punto de vista futbolístico, un chiste de mal gusto. Otra manera de intentar justificar el desastre actual es que Celades es un tipo de entrenador cuya intención es que el equipo sea más protagonista con la pelota, es decir, no es como Marcelino -lo saco a colación de nuevo porque es el técnico anterior- y como otros tantos, que no tenían problema alguno en que fuese el rival quien ganara el porcentaje de posesión. Es evidente que Celades llega a un equipo confeccionado para jugar a una cosa y que él quiere jugar a otra, pero entre esto y hacer el ridículo ha de haber un término medio. Por otra parte, estamos a punto de saber si el problema es que Celades lleva la 'L' en la espalda, o si realmente es un entrenador válido para la élite. Dicho lo anterior, mal haríamos si pasamos por alto las declaraciones de Dani Parejo a pie de campo . Lo que hizo el capitán fue, ni más ni menos, vender a sus compañeros. Hay cosas que puedo decir yo como periodista pero no puede decir él. Y esto es un buen ejemplo: "No somos contundentes en el área, en el minuto 15 hemos recibido un gol del único jugador que estaba en el área, un error muy claro, empiezas perdiendo en el 15' y vas muy condicionado, luego en el último córner de la primera parte nos ganan dos acciones, una en el primer palo y otro en el segundo. Cuando encajas así de fácil es muy difícil ganar partidos". Es curioso que Dani se ha olvidado de la cantidad de balones perdidos -llámalos errores forzados- en los últimos partidos que le han costado goles en contra al equipo. Lo siento Daniel, pero son palabras de capitán cobarde que se baja del barco en el momento más complicado y señala al resto de la tropa. Si eres el capitán para levantar la Copa y salir en todas las fotos, eres el capitán para ponerte en la foto ahora que huele a muerto. Después, en frío, señaló también al club que no ha fichado un central y le pide también responsabilidades. En eso, me quito el sombrero por valiente y por decir lo que piensa. El problema de fondo es que da por amortizado al entrenador... porque asume que Peter Lim se equivocó al quitar a Marcelino y poner a Celades.

