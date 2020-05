Caso Ferran: Los reproches al club y los reproches al jugador

¿Qué le podemos reprochar al Valencia CF en el caso Ferran? Básicamente que no esté renovado desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, desde este verano como fecha límite. Y no se trata de decir si es culpa de Paquito o de Pepito, si de los actuales o de los anteriores gestores, es responsabilidad del Valencia CF. Cuando pones un jugador en el primer equipo, en el escaparate, tienes que asegurarte que contractualmente lo tienes atado y bien atado. Que Ferran empezara la temporada con veinte años y un horizonte contractual de dos temporadas es, desde el punto de vista futbolístico, un riesgo que te puede llevar a la situación en la que te encuentras. Dicho esto, ¿hace un año o año y medio era 'fácil' renovar a Ferran? Es fácil decirlo ahora, pero era casi tan difícil hacerlo como lo es hoy. Y lo digo porque lo sé. ¿Acaso alguien cree que esta actitud de Ferran y su agente se ha improvisado? Posiblemente el Valencia CF haya sido demasiado correcto y pensó que yendo de la mano todo acabaría en acuerdo. El club nunca puso al jugador contra la espada y la pared, al contrario, confió. No le dijo hace dos años algo así como, o renuevas o no juegas. Y esas cosas, en el fútbol pasan.

Otra: Si sus canteranos no quieren renovar el Valencia CF se ha de preguntar qué tipo de canteranos está 'fabricando' que no anhelan triunfar en Mestalla. ¿El Valencia CF le envía mensajes mercantilistas a sus canteranos porque creen que jugar en Mestalla es un trampolín para buscar la gloria en otros equipos? El Valencia CF ha de 'fabricar' futbolistas que sientan que jugar y triunfar en Mestalla es la gloria. Mestalla es la gloria en sí mismo, no un trampolín hacia la gloria. Ese es el camino.

Otra cosa que ha de preguntarse el Valencia CF es si acaso no es un club lo suficientemente atractivo para un futbolista como Ferran, aunque visto lo visto, sí lo es para Carlos Soler o Gabriel Paulista. Un canterano que no anhele la gloria en Mestalla es un ejemplo peligroso, y pase lo que pase, requiere una respuesta pública al respecto, una posición firme y pública de club, de ESTADO. Y le podemos reprochar también al Valencia CF si acaso no tenga un proyecto atractivo para los futbolistas que fabrica. El Valencia CF se ha de hacer esta pregunta.

Y a Ferran, dada su actitud, que es la de no responder a una propuesta de renovación, algo que bajo mi punto de vista se sostiene desde lo legal pero no desde lo moral, podemos y debemos reprocharle algunas cosas. Repito la idea anterior. Creo que un futbolista del Valencia CF está obligado a responder a una oferta de renovación del club. A decir algo al menos. Decir algo no está reñido con mantener una actitud agresiva en una negociación. Tiene el derecho a no responder, pero no todo lo que es legal es moral. Y llegados a este punto, Ferran ha de pensar una cosa: si para él jugar en Mestalla no es tocar la gloria, si no le llena marcar un gol y mirar a la grada de Mestalla rendida a sus pies, posiblemente lo mejor será que se buscque la vida en otro equipo. Si ya no sueña con eso, que venga otro. Si con veinte años cree que no le debe nada al Valencia CF y que ha llegado a donde ha llegado solo gracias a él, si piensa que el Valencia CF no ha tenido nada que ver en su corta pero intensa trayectoria, significará que en esta historia de su renovación ya está todo el pescado vendido.

Y llegado ese momento, el futbolista encontrará excusas o argumentos para justificar su salida, de la misma manera que si no llega ese momento encontrará 'excusas' o argumentos para justificar que renueva. El club también encontrará 'excusas' o argumentos para las dos cosas. Eso se inventó cuando se inventaron las negociaciones entre dos partes.

