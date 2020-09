El futuro de Anil Murthy está en juego

Joey Lim llegó la semana pasada a València y lo hizo para quedarse. No estamos hablando de una persona cualquiera en el entramado Meriton, estamos hablando de alguien que tiene la máxima confianza de Peter Lim. De hecho, fue él quien le recomendó a Peter la contratación de Anil. Por definirlo de alguna manera, Murthy no es un hombre de Meriton y ahora en el club sí hay una persona de Meriton. ¿Estamos ante el principio de la salida de Anil Murthy como presidente del Valencia CF? Apuesten a que sí.



¡A por Esquerdo!

Esquerdo sale en la foto de todos los goles que le han metido al Valencia CF en la Liga, pero no es el único. En esas fotos caben más jugadores como Kondogbia, Wass o Diakhaby. Que no está para ser titular ha quedado claro en dos partidos pero eso es una cosa, y otra que el Valencia CF anuncie su renovación de contrato y se tome como un error. Y sobre todo, que se linche al jugador. Un poco de calma que la temporada pasada hubo futbolistas muy veteranos, internacionales y que ganaban una fortuna y se arrastraron por el campo mientras llevaban la camiseta del Valencia CF puesta. Porque esa es otra, la derrota en Vigo es dolorosa en por diferentes motivos. Duele en sí misma y duele porque deja tantas dudas que uno se pone a pensar qué será de este equipo a medio plazo y le entra hasta pánico. Sin refuerzos solventes en la defensa y el centro del campo la temporada puede hacerse muy larga pero todo lo que no sea repetir el partido más vergonzoso que le he visto al Valencia CF en muchos años es ir a mejor. Quiero decir que venimos de un equipo muy bonito y tal, pero que se jugaba la vida en La Cerámica ante el Villarreal y salieron a pasearse. Aquello fue vergonzoso y es lo que no se puede repetir.



Gracia, es cosa tuya

Vamos con el asunto de la bronca entre Kang In y Gayà por ver quién tira una falta para un zurdo. Al grano: Javi Gracia no puede sacarse a si mismo de la ecuación. Los dos futbolistas se equivocan, pero el problema generado lo tiene que solucionar el entrenador. Dice Javi Gracia que otras situaciones a balón parado si están trabajadas y curiosamente en todas quien sirve el balón es Kang In, y puesto que está trabajado si el coreano es quien saca es porque consiente el entrenador. Y por lo tanto el entrenador considera que es quien mejor golpea... Kang In se equivoca pero digo lo mismo que dije tras el problema entre Maxi Gómez y Celades: quiero jugadores de ese tipo, y entrenadores que los tengan que 'torear'. Si yo fuese el entrenador, delante de todos les diría a Gayà y a Kang Gin que ya está bien de chiquilladas y decidiría quién las tira. Dicho esto, tampoco es cuestión de estirar mucho más el chicle que esto es más habitual de lo que parece, a no ser que queramos hacer una trinchera de ello, que se nos da bastante bien: Gayà representando al valencianismo puro y Kang In a Meriton. PD: Gayà se ha puesto a sí mismo la presión de tener que marcar gol si tira la próxima falta-.

