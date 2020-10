¿Cómo se cocina una victoria en Elche?

He dicho un par de veces que es importante estar atentos a la reacción del vestuario del Valencia CF después del intento de dimisión de Javi Gracia. Veamos pues. La reacción de la que hablo tiene que ver más con lo anímico que con lo táctico. Gracia es el entrenador y ha de ejercer de líder, mandar y dar órdenes a unos tipos que saben que si está frente a ellos, diciéndoles si juegan o no, es porque le han dicho que si quiere irse tiene que pagar y él no ha querido pagar. Insisto, medimos si los jugadores siguen pensando que Gracia es 'uno de los nuestros'. Pues bien, aunque al menos yo sigo sin saber a qué juega el Valencia de Javi Gracia, hay que decir que la respuesta de los futbolistas en La Cerámica respecto al tema que nos ocupa fue positiva. En Villarreal se jugó el partido siguiente tras el intento de dimisión del técnico y el equipo no jugó bien -cuando fue superior al Villarreal no fue capaz de hacerle daño-, pero es evidente que lo intentó. En otras palabras: los jugadores no salieron a pasearse. Y a poco que uno analice los mensajes que ha emitido el Valencia desde aquel partido, todos van en esa dirección. Anil Murthy el pasado martes: "!Contra el Villarreal vi a un equipo muy comprometido, quiere mejorar, no se va a rendir, el entrenador sabe lo que tiene como equipo, el equipo está con él y van a pelear". Jaume Domènech el miércoles: "En Villarreal se vio un equipo más sólido defensivamente, con más dominio del balón y buena salida de pelota. En ese choque hubo cosas muy positivas". Y por último Javi Gracia: "Con el paso de los días soy más positivo con las cosas que se hicieron bien en el último partido y nos van a ayudar". Presidente, peso pesado y entrenador. Cierto que puede ser algo cocinado en el club pero me parece bien, porque eso me hace pensar que detrás está la intención de ganar al Elche. Y repito, el Valencia solo será competitivo si hay unión entre el entrenador y los futbolistas.

Y ya que estamos con el tema de la unión entre los futbolistas y el entrenador, me han llamado la atención dos coletillas de Javi Gracia sobre Kang In. Dime mal pensado, pero las veo tan innecesarias y obvias, que cuando entrenador las dice, es porque le traiciona el subconsciente o mejor, porque hay una intención. Cuando le preguntan por qué el coreano no jugó ni un minuto en Villarreal remata "Sobrino tampoco ha participado". Con todo el respeto a Sobrino, pero... ¿le preguntan por Kang In y dice que Sobrino tampoco ha jugado? ¿Cuándo ha puesto Gracia a Sobrino de titular? Y otra vez le preguntan por Kang In, esta vez en la rueda de prensa previa al partido en Elche: "Estoy contento con su rendimiento y tiene que seguir demostrándome que quiere jugar, como lo hacen el resto de sus compañeros". ¿Compañeros? Es como si Gracia se empeñara en demostrar que Kang In es uno más pero... ¿a quién?

