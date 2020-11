El orgullo de llevar la bandera: ya está bien de llorar

Pepe Claramunt, que algo sabe de esto del fútbol, dijo esto poco antes del partido ante el Getafe: "En estos momentos difíciles es cuando un jugador que quiere ser algo lo tiene que afrontar. Sabes que vas a tener broncas y pitos, pero si uno quiere ser algo, cuando las cosas están difíciles es cuando tiene que hacerse importante. Saldrá o no saldrá, pero tú pon interés que al final sale". Pues ahora es cuando hay que echar la vista atrás para repasar qué ha pasado desde que el Valencia CF perdió 2-1 ante el Elche, porque nada ha sido banal, y las consecuencias que ha tenido no son casuales. Y fundamentalente ha pasado que ha habido una especie de revolución en el vestuario, llámalo revolución o llámalo lo que quieras, pero los futbolistas en general, y algunos en particular, entendieron que era el momento de dar un paso, adelante por el equipo.

El Valencia CF ha goleado al Real Madrid fundamentalmente por una cosa, porque ha demostrado tener alma. A este equipo no le dará para jugar la Champions, pero tiene futbolistas que son profesionales, ganadores y que quieren al club. Repito, este Valencia CF tiene futbolistas que llevan la bandera y sobre todo, que para ellos es un orgullo llevarla. Yo quiero jugadores que ponen el pecho y tiran del pelotón cuando la carretera se empina, que cuando las cosas van bien, todos quieren salir en la foto. Sé que tal vez sea injusto con tipos tremendamente honrados y peleones en el terreno de juego como Paulista, Maxi o Wass, y les pido perdón, pero me pasa que soy persona, tengo sentimientos y sobre todo debilidades. No tengo palabras para describir lo que han hecho Gayà y Soler por el Valencia CF. No, no estoy eufórico por haber goleado al Real Madrid, no lo estoy porque hay cosas que están incluso por encima de eso. Estoy orgulloso de ellos, orgulloso de lo que han hecho estos dos chavales valencianos y criados en la cantera. ¡Eso es querer al Valencia CF! Los dos lo han dicho en público, tenemos que olvidarnos de todo lo que pasa, nosotros solo queremos pensar en fútbol. Han dado un paso al frente y con ello dejan un mensaje muy claro al resto: este es el camino que hay que seguir, y quien no esté dispuesto a ser humilde, trabajador, profesional y sobre todo, quien no esté dispuesto a darlo todo por el escudo y a respetarlo por encima de todas las cosas, ya sabe dónde está el camino. Se puede ir como se fue Kondogbia. Ya vale de llorar, que una cosa es que Meriton lo haya vendido y otra que este equipo esté coqueteando con el descenso con un mensaje perdedor. El Valencia CF, siempre ha sido bravucón, de hecho, si ha pecado de algo en su historia, es de ser excesivamente bravucón. Llegar a Mestalla a pasearse pensando que no vas a tener el rival, es una falta de respeto que hasta el Real Madrid debe pagar caro.

