Cultura de club sin respuesta

Hablar de cultura de club tal y como estamos ahora nos viene muy grande, tal vez la palabra que haya que utilizar sea respeto», me dijo Rafa Lahuerta en una entrevista cuando le saqué la idea de 'falta cultura de club' en el Valencia CF pensando que le acababa de hacer la pregunta del siglo. Lo peor de todo es que tenía razón, convenía más hablar de respeto porque ni lo había ni lo hay. Ahora mismo no sé si hay cultura de club porque esto que les cuento fue en agosto y es evidente que, sea lo que sea eso que algunos llaman 'cultura de club', no se construye en dos meses, si bien dos meses son más que suficiente para destruir cuanto se haya construido con cariño y durante años. Tampoco sé qué es exactamente 'cultura de club', pero sea lo que sea, seguro que se parece mucho a Ricardo Arias, Miguel Tendillo y Miguel Ángel Bossio reunidos con los capitanes del equipo primero y con el entrenador después para mostrarles apoyo antes de un partido complicado.

Sé que es muy poco pero en este Valencia CF en que todo es tan mercantil, gestos de este tipo le hacen a uno reconciliarse con aquella idea o esencia de valencianismo que ahora no encuentra por ningún lado y con la que te reencuentras al ver un gol de Viola o recordar cómo el cuerpo se te erizaba cuando Madjer marcó aquel gol ante el Athletic y la tribuna retronaba. Pero es lo que tiene el capitalismo asiático, que lo que construye por un lado lo destruye por otro. No es una dictadura porque vivimos en Europa, pero se le parece demasiado. A lo del desahucio de las peñas y al estoque a los pequeños accionistas que en adelante necesitarán 3.598 acciones para poder asistir a una Junta de Accionistas, se le sumó que la Junta de Accionistas será telemática, como consecuencia del Covid dice el club, pero resulta que el Levante UD la va a celebrar presencial a no ser que haya cambios en las normas gubernamentales en los próximos días. Sin ir más lejos, el Sevilla celebró ayer viernes su Junta de Accionistas... y fue presencial. Pero no se vayan todavía porque aún hay más, ahora obligan a los accionistas a enviar previamente la pregunta. No habrá factor sorpresa y tienen todo el tiempo para preparar las respuestas... si es que responden.

