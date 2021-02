El máster de Thierry Correia

Hasta ahora he pensado de Correia que es mejor futbolista de lo que se dice y de lo que yo mismo creí al poco de llegar al Valencia CF. Pensaba que tenía dos virtudes que hacen de él un futbolista a tener en cuenta pero me temo que vamos a tener que sumarle una tercera, para escarnio de opinólogos diversos. Ahí va la primera: Tiene un físico tremendo para ser futbolista. Hasta me atrevo a decir un físico que se adapta al fútbol que se lleva ahora. No digo que pueda llegar a jugar en el PSG, digo que del partido de Champions en que los franceses le metieron 1-4 al Barça, una de las lecturas fue que los jugadores del PSG eran atletas y los del Barça o niños o futbolistas de una edad tal, que el físico ya no es uno de sus fuertes. Pues bien, Correia tiene físico de atleta. Tal cual.

La segunda virtud es que no es un 'cabeza' loca ni un 'outsider' que va a su bola. Del portugués dicen desde dentro del vestuario que es buen tipo y que es disciplinado. Es uno más ahí dentro como se pudo comprobar en la celebración que sus compañeros le brindaron cuando después de cometer un error de bulto ante el Yeclano, se rehízo marcando un gol. La tercera virtud es mental. El contexto que está teniendo este jugador es de órdago y comprobar cómo poco a poco va sacando la cabeza, nos dice de él que sabe aislarse y es duro. Esta temporada hemos visto a tipos como Jaume tirarse al suelo después de ganar al Elche como consecuencia de la presión y en ese concepto, él es uno más en esa presión pero sobre todo, un niño de 21 años comparado con la veteranía de Jaume a la hora de gestionar la presión. Estamos ante un jugador que viene de la nada, el Valencia CF lo fichó y apenas había jugado en Portugal, y pasó una temporada en blanco sabiendo que el entrenador no contaba con él, y en ese contexto esta temporada está haciendo un máster que hace de él un mejor futbolista para el futuro. Correia, en vez de venirse abajo y rendirse, está yendo a más. Dicho esto, tengo dos cosas claras. Cuando el Valencia CF decidió pagar doce millones por él no los valía ni por asomo, y creo que siempre será un jugador capaz de cometer errores tácticos de bulto. Esos futbolistas existen, como Miguel Brito o Mathieu.

PD: Los derechos de imagen de Kang In Lee son del Valencia CF, como lo son los derechos de imagen del resto de futbolistas del Valencia CF. Repito, los derechos de imagen de Kang In Lee son del Valencia CF, no son propiedad de Peter Lim porque se los haya comprado de manera particular. Es decir, si Grúas Jacinto hace un anunció con Kang In, el dinero que paga Grúas Jacinto va para Kang In y para el Valencia CF en la proporción que lo hayan negociado, no va para Peter Lim. ¿Cómo se compran los derechos de imagen de un jugador? Muy fácil, yo le pago al jugador, por ejemplo un euro al año por los derechos de imagen, y luego me tengo que buscar la vida para conseguir que el jugador genere más de un euro para poder ganar dinero. Si yo le pago a un jugador un euro al año, el dinero que pague Grúas Jacinto por hacer un anunció con Kang In me lo quedo yo. Digamos que es una subcontrata. En este sentido, es lógico pensar que tengo más posibilidades de ganar dinero comprando los derechos de imagen de Kang In y explotarlos en a nivel internacional, en Corea o en Asia, que comprando mis derechos de imagen o los de Rubén Sobrino, dicho con todo el respeto para Rubén Sobrino. Pero repito, no es el caso de Kang In Lee y Peter Lim.

