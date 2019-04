Abraham Kiptum, que batió el pasado octubre el récord del mundo de medio maratón en València, ha sido suspendido provisionalmente por las autoridades antidopaje, según un comunicado de su agencia de representación.





Comunicado del Medio Maratón de València

Laha anunciado una suspensión provisional contra el keniata por una supuesta violación del pasaporte biológico que de confirmarse, le acarreará la consiguiente suspensión. Esta se habría producido al parecer en el primer trimestre de este año, por lo que en un principio no peligra el récord logrado en València, aunque sí sus marcas posteriores.En octubre de 2018, Kiptum estableció en elun nuevo récord del mundo de la distancia, con 58:18, al batir el que poseía desde años atrás el eritreo Zersenay Tadesse, con 58:23.Kiptum, que iba a correr este domingo el, ha sido eliminado de la lista de atletas élite. Este año había corrido elen 59:58 y elen 1:00:04.Este viernes por la noche, la organización delha emitido un comunicado tras conocer la suspensión provisional del corredor keniano, en el que destacan que Kiptum pasó todos los controles antidopaje establecidos en una prueba Etiqueta Oro como la del 28 de octubre, y de hecho fue la propia IAAF la que ratificó un mes después el récord del mundo."Nuestra organización está y siempre estará en contra del dopaje y luchará contra él en cualquiera de sus facetas. La erradicación del dopaje es fundamental para la supervivencia y credibilidad del deporte y trabajaremos por ella", declara en su primer punto el comunicado."La AIU no ha informado de cuándo se detectó la anomalía en el Pasaporte Biológico de Abraham Kiptum, ni se ha determinado desde cuándo van a suspenderse, si llegara o llegase el caso, sus resultados deportivos", añade en su segundo punto el comunicado."Sí sabemos que, en cualquier caso, no dio positivo en las pruebas específicas antidopaje del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP del pasado 28 de octubre, donde el atleta firmó una marca (58:18) que fue ratificada por la IAAF tras los análisis anti-doping, entre otros requisitos reglamentarios", concluye.