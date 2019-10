Doblete etíope sin récord del mundo en València

València ha disfrutado en la mañana de este domingo de una nueva fiesta del atletismo popular con la celebración del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Edp, pero la fiesta no pudo ser completa por la caída que sufrió Sifan Hassan en el kilómetro 10, poco después de los 22 minutos de carrera. No obstante Hassan ya había solventado otro percance en forma de caída en el kilómetro 2, aunque este no impidió que se reenganchara al grupo de liebres, con el que después padecería el fatídico tropiezo.

La que fuera la gran estrella del pasado Mundial de Doha (oro en los 10.000 y en los 1.500) era la gran esperanza para lograr un nuevo récord del mundo de la distancia en la categoría femenina, pero ese contratiempo le rompió el ritmo y le impidió ganar la prueba, que fue a manos de la etíope Senbere Teferi (1:05.32).

Antes se había coronado su compatriota Yomif Kejelcha, con un tiempo de 59:05, a un minuto y tres segundos del actual récord del mundo de Medio Maratón, en manos de Geoffrey Kamworor. En categoría femenina sigue vigente un año más el récord mundial de la keniata Joyceline Jepkosgei, con un tiempo de 1:04.51.

El primer español en cruzar la línea de meta fue Chiqui Pérez (Cárnicas Serrano), quien con un tiempo de 1:00.59 pasa a la historia por ser el segundo español de todos los tiempos en bajar de la barrera de 1:01.

Laura Méndez (Playas de Castellón), por su parte, fue la primera española en cruzar la línea de meta en el año de su debut con un tiempo de 1:33.44.