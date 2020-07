Cumbre para salvar el Maratón de Valencia

La organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP no tira la toalla y apurará todas las opciones para que València pueda disfrutar de la 40 edición de su prueba más emblemática el próximo 6 de diciembre. Aunque la evolución de la pandemia no invita al optimismo, tanto la SD Correcaminos, como el Ayuntamiento de València y la Fundación Trinidad Alfonso no quieren precipitarse y barajan varias opciones. Precisamente todos esos proyectos, posibles soluciones y variables han sido expuestas este viernes 24 de julio por los responsables de la organización al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El máximo responsable del gobierno valenciano junto al Conseller Vicent Marzà, ha recibido en audiencia al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, donde sus responsables compartieron con los máximos representantes autonómicos el análisis de los diferentes escenarios que se barajan de cara a la celebración de la carrera.

El director de carrera y presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao, acudió a la reunión acompañado de Juan Botella, gerente de la entidad; y Luis Cort, director médico de la prueba, quienes junto a Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, pidieron también la complicidad de las autoridades sanitarias cuando llegue el momento de tomar una decisión definitiva sobre la celebración de la prueba en las próximas semanas. La intención de la organización es apurar hasta septiembre para tomar una decisión definitiva.

Parece cada vez más complicado soñar en poder disputar el maratón con los 30.000 corredores que hace meses agotaron las inscripciones batiendo un nuevo récord de participación. Sin embargo, mientras haya una esperanza de que el Maratón siga adelante, se luchará por ello.

Un maratón solo atletas elite parece la opción más factible o bien un maratón con un censo popular reducido. La opción de la cancelación definitiva también está sobre la mesa pero es la menos deseada. Tanto Borao como Botella han acudido a la reunión con Ximo Puig tras participar el jueves en otra cumbre en la RFEA junto a los organizadores de los principales maratones de España donde se abordó la difícil situación en la que se encuentran las carreras de ruta en la actualidad. Paco Borao y Luis Cort, a su vez, forman parte también de una comisión internacional de expertos que estudia el futuro de las grandes pruebas del atletismo mundial en el contexto actual.



Antes, el Medio Maratón

Mientras la decisión sobre el Maratón de València aún se alargará varias semanas más, en el caso del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, urge tomar una decisión definitiva y ésta, llegará muy pronto. Este sábado, 25 de julio faltarían exactamente tres meses para que se celebre la prueba programada para el 25 de octubre. Un plazo que se antoja muy corto dada la evolución actual de la pandemia con el aumento de rebrotes en las últimas semanas y que augura un futuro poco halagüeño a la prueba que al igual que el Maratón también iba a batir este año su récord de participación con 20.000 inscritos. La comitiva del Maratón informó también a Ximo Puig sobre la situación del Medio Maratón.