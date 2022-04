El puñetazo de Will Smith en los Oscar no ha sido el único que se ha viralizado esta semana. Brutal e incalificable lo sucedido en una carrera de atletismo en Estados Unidos. Concretamente, en el Tohopekaliga Tiger Invitational de Kissimmee, Florida, una competición de High School. Uno de los participantes alcanza al que iba en cabeza y le propina un salvaje puñetazo que le tumba en el suelo, en principio inconsciente, ante el asombro de los propios espectadores y corredores que no interrumpen su carrera.

El vídeo compartido en las redes se ha hecho viral y ya ha tenido millones de visualizaciones. Curiosamente, el atleta agredido, una vez recuperado de la agresión, no ha presentado cargos contra su atacante, aunque tampoco han trascendido los motivos para esa conducta deplorable. .