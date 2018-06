Que Marcelino se haya mojado públicamente y haya dicho 'no' al Real Madrid antes de recibir la petición de matrimonio me pareció sublime, para qué engañarles? Fue emocionante ver ese vídeo en YouTube de la Tertulia del Sporting, esa sonrisa pícara de Marcelino, esa vocecilla con acento asturiano respondiendo sin titubeo a la impertinente pregunta. Fue un zasca en toda regla al periodista -en este caso, un compañero asturiano que por hacer la gracia y romper el hielo decidió preguntar por eso en lugar de por la compra de Kondogbia, por ejemplo-, y por extensión a todos los periodistas y pseudoperiodistas de la meseta que se creen que los entrenadores están siempre a disposición del Real Madrid. Porque a este paso, como me decía ayer Pascu Calabuig, antes o después llegará la oferta de Florentino Pérez a Marcelino. Eso lo van a ver nuestros ojos. Pero por lo que parece, el entrenador del Valencia lo tiene muy claro en el caso de que suceda: «Estoy muy a gusto en el Valencia». Pues eso. Calabazas a Floren.



Abono total

El lunes se presentará la campaña de abonos del Valencia CF para la próxima temporada y la gran novedad, como avanzó este periódico, es la inclusión de los partidos de Liga de Campeones y Copa del Rey en el pase de temporada. Lo que SUPER ha bautizado como «Abono total». Me temo que más de uno se va a llevar una sorpresa con los precios. Porque aquí nos pensamos que por la misma cantidad del año pasado, vamos a poder renovar el pase este verano. Si se incluye la Champions y la Copa -hasta semifinales- la lógica dice que serán más caros. Lo digo porque luego vienen los disgustos, como en la semifinal de esta temporada ante el Barça.



El '9'

La selección española ya está en Rusia y con ella nuestro representante Rodrigo Moreno. Porque sí, aquí en España se sigue al combinado nacional sin desvincularse de los colores de cada uno. Yo, al menos. Prefiero que juegue Rodrigo a que lo haga Diego Costa. Prefiero que marque Rodrigo a que lo haga Iago Aspas. Prefiero que se lesione Lucas Vázquez a que se lesione Rodrigo. No me escondo. Por supuesto que prefiero que gane España antes que Portugal, pero si hubiera jugadores del Valencia en el combinado luso, tendría simpatía por el combinado luso, pese a Cristiano. Mañana es el último ensayo ante Túnez -recuerden que lo pueden escuchar en la 97.7 Radio Levante, como todo el Mundial de España- y Lopetegui dará ya pistas definitivas sobre qué jugadores serán titulares en el primer partido oficial ante, precisamente, Portugal el viernes de la semana que viene. Yo me mojo, Rodrigo va a ser titular. En los pocos minutos que jugó en Villarreal contra Suiza, el delantero del Valencia dio más sensación de peligro que Aspas y Costa. Marró una gran oportunidad después de la genialidad de tacón de Lucas Vázquez, pero su movilidad, su capacidad de asociación y su facilidad para encarar hacia la portería le dan una ventaja respecto a los otros delanteros. Es mi opinión. Y, ojo, si no juega de titular, la selección me tocará mucho las bolas.

