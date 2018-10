10 motivos para atar ya a Paco López

Hoy, 26 de octubre, día de culto para el levantinismo desde hace 7 años (Rubeninho, mientras viva, jamás olvidaré tu obús a la red de Bravo en aquel minuto 94'), ha llegado la hora de hablar -en serio, porque hasta ahora mucha palmadita condescendiente, pero nada más- de otra leyenda granota: Francisco José López Fernández. Sí, Paco López.

Y sí, leyenda, porque suceda lo que suceda, el genio de Silla ya ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del decano valenciano. Pero la sensación (la mía, al menos) es que nos encontramos ante un momento clave, la hora de que el club se deje de milongas y apueste, abierta y decididamente, por hacer de él el Simeone, el Ferguson o el Guy Roux del Levante UD. Sin rodeos, estos son los 10 motivos por los que, en mi opinión, urge atar YA el futuro granota de Paco López:

60% de victorias en Primera División

Sinceramente, creo que ahora mismo no somos capaces de dimensionar el dato. Con 12 triunfos en 20 partidos, Paco López no es sólo, con una distancia sideral, el mejor técnico de la historia del Levante UD en Primera (le sigue JIM€ con un 36,8%), sino que desde su llegada, sólo el Barça de Messi es capaz de€ igualar, que no superar esa cifra.

De dónde venimos...

En un abrir y cerrar de ojos, el genio de Silla ha pateado, además del puñetero yunque de la adversidad, todos los tópicos/excusas de barateo de los banquillos. Ni necesitó período de adaptación, ni participó en la confección de la plantilla, ni comenzó la temporada de inicio, ni le ha perjudicado la falta de experiencia en la categoría. Gente, Paco López cogió a un equipo destrozado, física y anímicamente, que acumulaba 15 jornadas sin ganar y una única victoria en 22. Y eso fue el 5 de marzo€ no hace ni 8 meses.

El Mentalista

"El físico no gana partidos, la cabeza, sí", es una de sus máximas. Motivador extraordinario, venir de Tercera División no fue óbice para convencer a una plantilla de élite de que creyese en él a pies juntillas. Su manejo de la psicología del vestuario es sensacional.

Genio táctico

Su dominio del aspecto mental no debe hacernos despreciar su genialidad táctica. No teme el cambio de distribución de sus hombres. Lo hizo con éxito tras Muñiz, y repitió después de Valladolid. Sorprendió al Barça invicto, al EuroAlavés de Abelardo y conquistó de un modo increíble el Bernabéu. Poco más cabe añadir al respecto.

Crisis superadas

Pudo con una herencia envenenada y el descenso acechando, y ahora, de nuevo, ha resuelto su primer momento difícil de la temporada con 3 victorias consecutivas de impresión.

Uno di noi

"Felices Fallas... ¡Y Macho Levante!". Así culminó la rueda de prensa, tras su debut con victoria en el Ciutat, un López emocionado que recita de memoria alineaciones del Levante de los 80. Humano, natural y cercano en un mundo habituado al recelo, la distancia y la apariencia, su conexión con la grada y el entorno es incuestionable.

El dinero

No se mueve por él, y lo ha demostrado rechazando ya alguna oferta exótica. Se quedaría, seguro, por menos de lo que vale. Eso sí, tampoco debería el club jugar arriesgar en ese aspecto, porque lo que está haciendo lo está viendo TODO el planeta fútbol.

Gestión interna

«Cero incendios en el vestuario», me decía el otro día el compañero Rafa Marín sobre López, cuya exhibición de capote y muleta con el tema Vukcevic fue maestra. No le ha temblado el pulso ni con Cabaco, ni con Rochina, ni con Mayoral, a la hora de prescindir de ellos, y los dos primeros ya brillan de nuevo. Al tiempo con el resto.

Lo extraordinario como sencillo

Lo más sorprendente es que todo lo anterior lo hace como si nada, con una sencillez inaudita. Cuidado con dejarse confundir por ello. No está siendo bueno, lo que ha hecho Paco López estos 20 partidos es, humanamente, inmejorable.

No está atado

He aquí el principal motivo de la urgencia. Algo hay en el contrato actual de Paco López que NO garantiza su continuidad en caso de permanencia, porque todos utilizan mil y un requiebros en lugar de asegurarlo. Mucho ojo con el tema. Sea lo que sea, la estabilidad deportiva (recordemos que Tito acaba también contrato el próximo mes de junio) está en juego. Y eso, es capital para que el levantinismo siga sonriendo. Cuidado con los tiempos.

