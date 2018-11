No entiendo lo de Parejo

Hace 15 días contamos en Tribuna Deportiva que el Valencia CF no solo tenía decidido renovar el contrato de Dani Parejo, sino que el acuerdo entre las partes ya existía y lo único que frenaba su oficialidad era el mal momento del futbolista y del equipo. Desde el club, en aquel momento, entendían que había que esperar la mejora de los resultados y, por supuesto, en el rendimiento del jugador para darle oficialidad a una noticia de tal alcance como es la renovación del capitán de la primera plantilla, al que hay intención de ampliar el contrato e incluso mejorarle la ficha. Del mismo modo que lo dije en la radio lo digo ahora, me parece un error muy grave renovar a los futbolistas por el rendimiento pasado y no por el rendimiento que te pueden dar en el futuro, además en el caso de Parejo, creo que el futbolista nunca hecho los méritos necesarios para tener el rol que hoy ocupa dentro del Valencia club de fútbol.



Grave error

Mateo Alemany confirmó este extremo el pasado miércoles asegurando que las dos partes tienen la intención de seguir muchos años juntos. Es decir, está todo arreglado a falta de oficialidad y a mi me parece un grave error porque el Valencia CF no puede estar en manos de Parejo como ha estado en los últimos años y la renovación que se le va a hacer a nivel económico es para que siga siendo el líder y uno de los jugadores más importantes del equipo. No me cabe duda de que Parejo tiene calidad para jugar el Valencia, pero tampoco tengo dudas de que no tiene las aptitudes para ser ni el líder ni el capitán de un club como el Valencia CF. Parejo recibió en su día el brazalete por antigüedad y no por méritos y con la llegada de Marcelino se le apareció la virgen vestida de entrenador, porque de nuevo el técnico le entregó los galones por su antigüedad y porque realmente creía en él como jugador.

El inicio de temporada del jugador no es nada nuevo en su etapa en el club porque el madrileño nunca ha sido capaz de aguantar más de diez meses seguidos a buen nivel. De hecho, sólo le recuerdo tres buenas etapas en Mestalla, con Valverde de '5', con Nuno de '10' y con Marcelino de '8' –aunque ese fue, para mí, su peor año dentro de los buenos– en sus ocho temporadas en Valencia. Con ese bagaje me parece exageradísimo que hoy Parejo sea un jugador tan crucial como quieren hacer ver en el club y que haya cogido el peso que tiene en el vestuario. Ha tenido suerte el madrileño porque ha llegado a la entidad en la década de menor exigencia y ambición, por ahora, la primera sin títulos.



Sin alma de capitán

Se contagió del final del llorentismo y de ese pensamiento de que el cuarto puesto es lo máximo a lo que aspira el Valencia CF y con su mejor nivel, ese del que habla Marcelino, el Valencia CF únicamente ha conseguido esa clasificación en dos ocasiones y en otras tantas ha coqueteado con el descenso o ha deambulado por mitad de la tabla. Hay quien dice que a Parejo se le exige más que a los demás, y no entiendo que tiene de malo que así sea porque me parece lo más normal. Cuando uno es líder y capitán en un equipo de fútbol siempre debe ser el que tire del carro porque para ello le pagan como tal. En este inicio de temporada en el que el equipo no arranca, y él ha sido uno de los jugadores con peor rendimiento, el capitán no ha aparecido públicamente para nada, bueno sí, para decir que habían hecho un gran partido ante el Leganés.



Sin un recambio claro

No entiendo esa protección sobre el jugador desde el club y que nadie se plantee la necesidad imperiosa de contratar un jugador en su posición. El pasado curso con Kondogbia –que ha dado más en un año que Parejo en ocho– nadie discutió que se necesitaba un recambio y llegó Coquelin. Ahora, cuando Parejo va cuesta abajo por edad y es innegociable un jugador que empiece a coger sus galones, el club tiene decidido blindarlo y firmarle un plan de pensiones. No lo puedo entender.

